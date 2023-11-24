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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على موناكو في الدوري الفرنسي

كيليان مبابي
كيليان مبابي

قاد كيليان مبابي باريس سان جيرمان للفوز على موناكو، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة 13 من الدوري الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وافتتح جونزالو راموس التسجيل لفريق باريس سان جيرمان التهديف في الدقيقة 18 ، ثم تعادل فريق الإمارة بهدف تاكومي مينامينو في الدقيقة 22، وعاد كيليان مبابي بتسجيله ثاني الأهداف لسان جيرمان في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، وضاعف عثمان ديمبلي النتيجة بالثالث في الدقيقة 70، وفي الدقيقة 72 أحرز رباعية الفريق الباريسي عن طريق فيتينيا، وقلص موناكو النتيجة بالهدف الثاني له في الدقيقة 75 عن طريق فلوريان بالجون، ثم الدقيقة 90 سجل راندال كولو مواني خماسية الفريق الباريسي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن كيليان سجل هدفه العاشر أمام فريقه السابق، الذي رحل عن صفوفه في صيف 2017.

ورفع النجم الباريسي رصيده إلى 14 هدفًا في الليج 1، ليعزز تصدره لقائمة الهدافين بفارق ضعف عدد أهداف منافسه الأول.

من جانبه، لم يحتفل كيليان مبابي بهدفه في موناكو، مراعاة لمشاعر جماهير فريقه السابق، إلا أنه سجل هدفه العاشر في مرمى فريق الإمارة.

ويكون فريق موناكو بذلك في الثالث في قائمة ضحايا قائد الديوك، متساويًا مع أندية مارسيليا وميتز ونانت وآنجيه وليل.

ويتصدر قائمة ضحايا كيليان مبابي، أولمبيك ليون الذي استقبل 13 هدفًا، يليه مونبيلييه وديجون (12).

كيليان مبابي باريس سان جيرمان موناكو الدوري الفرنسي مبابي

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