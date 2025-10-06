لميس الحديدي عن انتخابات اليونسكو: نتمنى يكون يوم نصر جديد في 6 أكتوبر

قالت الإعلامية لميس الحديدي إنه بينما تحل اليوم الذكرى 52 لحرب أكتوبر المجيدة، هناك انتصار آخر مرجو، حيث تتوجه الأنظار إلى اليونسكو، إذ قد يكون لدينا أول مدير عربي مصري لمنظمة اليونسكو، وهو الدكتور خالد العناني، وزير السياحة الأسبق، حيث تنطلق غدًا الإثنين أعمال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو، والذي سيصوّت لإصدار توصية باسم المرشح لمنصب مدير عام المنظمة. ويُعد هذا التصويت بالغ الأهمية تمهيدًا لانتخابات نوفمبر.



وأضافت عبر برنامجها "الصورة"، الذي تقدمه على شاشة “النهار”: "يحتاج لـ 30 صوتًا (50+1)، وينافسه فيرمين إدوار ماتوكو، الذي رشّحته الكونغو في وقت متأخر، أي قبل يومين من انتهاء مهلة الترشح في مارس الماضي".



وأشادت الحديدي بالجهود المصرية والحملة القوية التي تقودها مصر لدعم المرشح العربي والمصري الدكتور خالد العناني، قائلة:"مصر تقود حملة لوبي وضغط كبير للفوز بالمنصب ولازالت ، ووزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي متواجد هناك على مدار عدة أيام، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي لتكثيف الجهود لتأييده بالفوز بالمنصب".



واصلت: "مصر قادت 400 اجتماع دولي، وشاركت في فعاليات متعددة، ونجحت في الحصول على التأييد العربي بإجمالي 7 أصوات، والاتحاد الإفريقي أيضًا، والتأييد الفرنسي وحصل الدكتور عناني على أعلى وسام فرنسي ".



ولفتت إلى أن مصر خاضت هذه المعركة في وقت سابق ثلاث مرات، ولم يحالف المرشحين المصريين الفوز، قائلة: "مصر رشّحت ثلاث مرشحين في وقت سابق، وربما يكون غدًا يوم نصر جديد".