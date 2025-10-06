قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع
احذر .. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن سداد رسوم المخلفات
ما حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة؟.. دار الإفتاء تجيب
كيف يشعر المواطن بمعدلات النمو الإيجابية للاقتصاد؟.. فيديو
نسخة استثنائية بسبب كلب.. رولز رويس تكشف النقاب عن بيلي الفاخرة | صور
رئيس الوزراء يُتابع موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات المصرية
السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات
التكريم تأخر.. ضياء المرغني يكشف سبب البكاء في مهرجان المهن التمثيلية| خاص
الأمر خطير للغاية .. السويد تطالب بالتحقيق في إساءة إسرائيل للناشطة جريتا ثونبرج
لميس الحديدي عن انتخابات اليونسكو: نتمنى يكون يوم نصر جديد في 6 أكتوبر
علاج الشك المستمر في الوضوء والصلاة.. لا تلتفت إليه في هذه الحالة
ترامب: لن أسمح بإهدار تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإلا سيتبع ذلك إراقة دماء هائلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي عن انتخابات اليونسكو: نتمنى يكون يوم نصر جديد في 6 أكتوبر

لميس الحديدى
لميس الحديدى
علي مكي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إنه بينما تحل اليوم الذكرى 52 لحرب أكتوبر المجيدة، هناك انتصار آخر مرجو، حيث تتوجه الأنظار إلى اليونسكو، إذ قد يكون لدينا أول مدير عربي مصري لمنظمة اليونسكو، وهو الدكتور خالد العناني، وزير السياحة الأسبق، حيث تنطلق غدًا الإثنين أعمال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو، والذي سيصوّت لإصدار توصية باسم المرشح لمنصب مدير عام المنظمة. ويُعد هذا التصويت بالغ الأهمية تمهيدًا لانتخابات نوفمبر.


وأضافت عبر برنامجها "الصورة"، الذي تقدمه على شاشة “النهار”: "يحتاج لـ 30 صوتًا (50+1)، وينافسه فيرمين إدوار ماتوكو، الذي رشّحته الكونغو في وقت متأخر، أي قبل يومين من انتهاء مهلة الترشح في مارس الماضي".


وأشادت الحديدي بالجهود المصرية والحملة القوية التي تقودها مصر لدعم المرشح العربي والمصري الدكتور خالد العناني، قائلة:"مصر تقود حملة لوبي وضغط كبير للفوز بالمنصب ولازالت ، ووزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي متواجد هناك على مدار عدة أيام، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي لتكثيف الجهود لتأييده بالفوز بالمنصب".


واصلت: "مصر قادت 400 اجتماع دولي، وشاركت في فعاليات متعددة، ونجحت في الحصول على التأييد العربي بإجمالي 7 أصوات، والاتحاد الإفريقي أيضًا، والتأييد الفرنسي وحصل الدكتور عناني على أعلى  وسام فرنسي ".


ولفتت إلى أن مصر خاضت هذه المعركة في وقت سابق ثلاث مرات، ولم يحالف المرشحين المصريين الفوز، قائلة: "مصر رشّحت ثلاث مرشحين في وقت سابق، وربما يكون غدًا يوم نصر جديد".

لميس الحديدى اليونسكو خالد العنانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

محافظ البحيرة

قفزت من الطابق الأخير.. طالبة ثانوي تنهي حياتها داخل مدرسة بالبحيرة

ترامب ونتنياهو

أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية

اسعار السجائر

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق

منصة الإيجار القديم 2025

الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة

ترشيحاتنا

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

فيريرا

وكيله: اجتماع فيريرا مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الجونة من وحي الخيال

طارق الشناوي

طارق الشناوي عن فضل شاكر: أيام ويمسك شهادة البراءة النهائية

بالصور

حلويات في 10 دقائق.. طريقة عمل البان كيك

طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت

امال ماهر تتألق فى حفلها بقصر عابدين

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

فيديو

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد