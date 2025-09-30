لميس الحديدي تسخر من عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الزمالك

علقت الإعلامية لميس الحديدي علي فوز النادي الأهلي على الزمالك في القمة 131، بهدفين مقابل هدف.

وقالت لميس الحديدي خلال تصريحاتها عبر برنامجها علي قناة "النهار" أن الفرق التي يديرها مدربون مصريون، غالبًا ما تحظى بالحظ السعيد في مباريات الديربي.

وأضافت : "لا بأس.. قلبي يقطر دمًا"، في إشارة واضحة إلى العبارة التي اشتهر بها عمرو أديب باستخدامها عند خسارة الأهلي في بداية الموسم أمام بيراميدز.

وتابعت: "حسيت إن اللعيبة راجعين بروح الفانلة الحمرا، وكان واضح إنهم حاسين بالمسؤولية وإن الجمهور مش هيقبل بأقل من كده".

فوز الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة ويبقي في المركز الأول لبطولة الدوري.