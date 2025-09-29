تعليق لميس الحديدي على فوز الأهلي: مبسوطة بعد ما كان عندي شعور بالخذلان

علقت الاعلامية لميس الحديدي على تحقيق فريق الأهلي فوزاً مهماً بهدفين لهدف على الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز، قائلة : " الماتش خلص 2-1 لان كان عندي شعور بالخذلان من مدة طويلة من لاعبي النادي الاهلي وكنت حاسة أنهم مدلعين.



وأضافت لميس الحديدي، عبر برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة "النهار"، قائلة :"كنت حاسة أنهم مش بياكلوا النجيلة زي ماحنا متعودين وأن دي مش روح الفنلة الحمرا ومش الطريقة الي بنلعب بيها "

واصلت : كان فيه أداء محتلف في الملعب واللاعبين كانوا عارفين أنهم على المحك وأن الجمهور لن يقبل منهم اقل من ذلك

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة ويبقي في المركز الأول لبطولة الدوري