موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري

بعد السقوط أمام الأهلي في قمة الجولة التاسعة بنتيجة (2-1)، يدخل الزمالك مواجهة جديدة لا تقل صعوبة حين يستضيف غزل المحلة على استاد القاهرة الدولي، يوم السبت المقبل 4 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025 – 2026.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يلتقي الزمالك مع غزل المحلة في الثامنة مساء السبت المقبل على ملعب القاهرة، في مباراة منتظرة يسعى من خلالها الفريق الأبيض لاستعادة التوازن سريعًا قبل فترة التوقف الدولي الخاصة بأجندة الفيفا.

تفاصيل هزيمة القمة أمام الأهلي

الزمالك تقدم في مباراة القمة عن طريق حسام عبد المجيد من ركلة جزاء في الشوط الأول، ونجح الفريق في الحفاظ على تقدمه حتى الدقيقة 70، قبل أن يستقبل هدفين متتاليين عبر حسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه، ليخسر الفريق نقاطًا ثمينة في سباق المنافسة على اللقب.

صعوبة مواجهة المحلة

الفريق الأبيض بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا يدرك أن مواجهة غزل المحلة لن تكون سهلة، إذ لم يخسر الأخير سوى مباراة واحدة منذ بداية الموسم، ما يجعله منافسًا شرسًا قادرًا على إرباك حسابات الزمالك إذا لم يكن في كامل جاهزيته.

ترتيب الزمالك قبل المباراة

رغم الخسارة أمام الأهلي، لا يزال الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، بفارق نقطتين فقط عن أقرب ملاحقيه، وهو ما يضاعف أهمية مباراة غزل المحلة بالنسبة لجماهيره التي تنتظر رد فعل قوي من اللاعبين قبل التوقف الدولي.