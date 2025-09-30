لميس الحديدي لزوجها عمرو أديب: قلبي يقطر دماً

احتفت الإعلامية لميس الحديدي بفوز النادي الأهلي على الزمالك في القمة 131، بهدفين مقابل هدف، قائلة: "عماد النحاس وشه حلو على الأهلي".

الإدارة الفنية المصرية دائمًا ما يحالفها الحظ في مباريات الديربي

وأضافت الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "الصورة"، المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء الإثنين، أن الإدارة الفنية المصرية دائمًا ما يحالفها الحظ في مباريات الديربي، مشيرة إلى أن النادي الاهلي قدم مباراة تليق باسم وتاريخ المارد الأحمر.

تعليق اشتهر به عمرو أديب في اصطناعه الحزن على نزيف النقاط الذي عانى منه الأهلي

وفي تعليق ساخر، علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على تصريحات أحد المراسلين الرياضيين الذي رصد حالة حزن تخيم على لاعبي الزمالك، قائلة: "معلش.. قلبي يقطر دما"، في تعليق اشتهر به عمرو أديب؛ في اصطناعه الحزن على نزيف النقاط الذي عانى منه الأهلي خلال جولات الدوري.