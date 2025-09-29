قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إسرائيل ستستكمل الحرب إذا رفضت حماس خطة ترامب.

كما أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يجب ضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مستقبلا، و سنحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة في المستقبل المنظور.

وأضاف: يجب نزع سلاح حماس و إسرائيل ستتحمل المسؤولية الأمنية في غزة ، ولن تكون حماس جزءا من الإدارة المدنية في القطاع.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن جميع الرهائن الأحياء و الأموات سيعودون خلال 72 ساعة، ويكون هناك جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من غزة.

و أضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

و تابع ترامب: نمر بيوم عظيم وتاريخي للسلام بالشرق الأوسط ، وحظيت بدعم كامل من دول الشرق الأوسط لخطة السلام، ونشكر الدول العربية والإسلامية على مساهمتهم في تطوير خطة السلام.