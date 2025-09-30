قومى المرأة بأسوان ينفذ جلسات الدوار داخل قرى ونجوع مركز كوم أمبو

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنفيذ عدد 25 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل قرى ونجوع مركز كوم أمبو .

وكلف المحافظ بضرورة تكاتف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم للتوسع فى تنفيذ العديد من هذه الفعاليات لتصل للأهالى بمختلف القرى ونجوع وبما يساهم فى بناء مجتمع أكثر وعياً وإستقراراً .

ويأتى تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان وبالتعاون مع مديرية الأوقاف والوحدات المحلية ومديريات الخدمات المختلفة تم مواصلة تنفيذ جلسات الدوار داخل 14 قرية حيث إستهدفت توعية عدد 1150 سيدة وفتاة من أهالى نجوع مركز كوم أمبو .

وأشارت إلى أن الجلسات تناولت التعريف بآلية ريادة الأعمال ، وزيادة ورفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية ، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية المتنوعة التى تتطلب تكثيف الجهود وتنوع وسائل نشر التوعية للحد من آثارها السلبية على المجتمع .

جلسات الدوار

هذا ووسط حضور جماهيرى كبير واصلت محافظة أسوان فعالياتها الإحتفالية الثقافية والفنية والشبابية باليوم العالمى للسياحة ، والذى يقام هذا العام تحت شعار "السياحة والتحول المستدام" .

حيث تستمر الفعاليات على مدار أسبوع تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والذى يحرص على أن تعكس هذه الفعاليات وهذا الزخم المتنوع مكانة المحافظة كأحد أهم المقاصد السياحية على المستويين الإقليمى والدولى .

وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز للفعاليات التى تجسد مدى التناغم والتكامل بين مختلف الجهات بهدف إبراز الوجه الحضارى لأسوان كعاصمة للثقافة والفنون ، ومقصد سياحى عالمى متفرد بما يساهم بشكل مباشر فى الترويج للموسم السياحى الجديد وتعزيز مكانة أسوان على خريطة السياحة العالمية.