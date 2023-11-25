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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

وعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامي

الشيخ ياسين التهامي
الشيخ ياسين التهامي

سادت حالة من القلق بين محبي ومتابعي عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي، وذلك بعد أن كشفت الصفحة الرسمية له عن تعرضه لوعكة صحية شديدة تمنعه من الإنشاد بأمر الأطباء.

الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامي

أرسلت الصفحة الرسمية للشيخ ياسين التهامي رسالة طمأنة إلى متابعي عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي، حيث كتبت: “الإخوة الأحباب، نشكر لكم جميعا شعوركم الطيب ودعواتكم المخلصة وسؤالكم الدائم على صحة الشيخ ياسين التهامي، ونحيطكم علما بأن الشيخ بفضل الله بخير وبصحة جيدة، إلا أنه يعاني من بعض الآلام البسيطة في الظهر ألجأته إلى الراحة لبضعة أيام حسب تعليمات الأطباء”.

نستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

الإنشاد الديني الحالة الصحية الشيخ ياسين التهامي لشيخ ياسين التهامي ياسين التهامي

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