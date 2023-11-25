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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كشف طبي وعلاج مجاني لـ 1934 مريضا بقرية الصالحية 3 بالحسينية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 1934 مواطن من أهالي قرية الصالحية 3 التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية تنفيذاً لمبادرة 100 يوم صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي  تحت شعار "من أول يوم معاك" وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 13 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة - الجراحة العامة - القلب والأوعية الدموية – العظام – الأطفال - النساء والتوليد - الجلدية والتناسلية - تنظيم الأسرة - الأنف والأذن والحنجرة -  المسالك البولية – الرمد - الروماتيزم والتأهيل - الأسنان) بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1934 مريض من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

إجراءات الاحترازية الإجراءات الاحترازية والوقائية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الجراحة العامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيسى رئيس الجمهورية العلاج بالمجان

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