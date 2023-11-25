أبرزها العقارات.. تعرف علي أكثر 5 قطاعات تداولا بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي

استحوذت 5 قطاعات بالبورصة المصرية على 74.1% من قيمة التداولات القطاعية الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 19%، بتعاملات 3.9 مليار جنيه.

وحل ثانيا قطاع العقارات بنسبة 18.6%، بتعاملات 3.8 مليار جنيه، ثم البنوك بنسبة 17.3%، بتعاملات إجمالية 3.5 مليار جنيه، تلاه الموارد الأساسية بنسبة 12.5%، بقيمة تعاملات 2.5 مليار جنيه، وخامسا جاء قطاع الاتصالات بنسبة 6.7%، بقيمة تعاملات 1.3 مليار جنيه.

وسجلت تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي 204.8 مليار جنيه، عبر التعامل على 7.654 مليون ورقة مالية من خلال 621 ألف عملية منفذة، وهيمنت أدوات الدخل الثابت (السندات/الأذون) على 89.67% من التعاملات، بينما كان نصيب الأسهم 10.33% من إجمالي التداولات داخل المقصورة.

وسجل الأجانب مشتريات 311.8 مليون جنيه، بنسبة 4.3% من التداولات، والعرب 190.5 مليون جنيه، بنسبة 7%، بينما اتجه المستثمرون المحليون للبيع بصافي 502.3 مليون جنيه، بنسبة 88.7% من التعاملات، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقا لتقرير صادر عن البورصة المصرية.

واتجه المستثمرون العرب، والأجانب نحو الشراء في البورصة المصرية الأسبوع الماضي، بإجمالي 502.3 مليون جنيه، بما نسبته 11.3% من التعاملات.

وأنهت المؤشرات تعاملات الأسبوع الماضي بصعود جماعي حول الـ4%، حيث ارتفع EGX30 الرئيس للسوق بنسبة 4.66%، مغلقا عند مستوى 25519 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.1%، مغلقا عند 5065 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.97%، مغلقا عند مستوى 7444 نقطة.

وربح رأس المال السوقي 63 مليار جنيه، بعد صعوده 3.84%، ليغلق عند مستوى 1.710 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.647 تريليون جنيه بالتعاملات السابقة.