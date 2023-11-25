مؤتمر لمجلس القبائل والعائلات المصرية تحت عنوان "صوت غزة من سيناء"

نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية مؤتمرا تحت عنوان "صوت غزة من سيناء" بمدينة العريش شمال سيناء، وذلك لدعم الاشقاء الفلسطينيين فى غزة، وذلك بمشاركة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى .



الدعم الشعبي:

وقال المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إن المؤتمر ياتي فى سياق الدعم الشعبى المتواصل للموقف المصرى الراسخ من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحملة تشرفت بحضور مثل هذه الفعالية في القاهرة، موجها الشكر لكافة الجهات المشاركة والتي تأتي في سياق الدعم الشعبي المتواصل للموقف المصري الراسخ من القضيه الفلسطينية.



وأكد فوزي، أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي جعل سيناء على رأس أولوياته نظرًا لأهميتها الاستراتيجية وكلف بسرعه تعميرها، ففي أعقاب ثورة ٣٠ يونيو كانت أرض سيناء بؤرة للعمليات الأرهابية وقد وجه سيادته بإطلاق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة المستويات.

وقد كان لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، دورا بارزاقها في تطهير أرض الفيروز من الارهاب إلى جانب تنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى فضلًا عن إقامة العديد من المشروعات التنموية.



ولفت رئيس الحملة الانتخابية، إلى أن إطلاق المرحلة الثانية لإعمار سيناء يؤكد الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لهذه المنطقه ضد أي مشاريع ومطامع أخرى تستهدف استغلال هذه الأرض التي لطالما كانت مطمعًا للغزاه ومحط أنظار الطامعين.



وأضاف فوزي ، خلال كلمته بالمؤتمر اننا وقفنا على معبر رفح لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة والتي تضم ٨٩٥٠ طن من المساعدات قدمها التحالف الوطني الوطني و٣٠٠٠ طن قدمتها مؤسسة حياة كريمة.



وأشاد فوزي، بدور مؤسسة القبائل والعائلات المصرية وجميع من ساهم في معاونة المؤسسات الدولية والمحلية في نقل وتحميل قوافل المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم اللوجستي لها لتسهيل وصولها الى معبر رفح البري ومنها إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.