CNN: إسرائيل قدمت قائمة إلى حماس تحتوي 13 اسما لإطلاق سراحهم

قالت مصادر متعددة لشبكة CNN إن قائمة الرهائن التي قدمتها إسرائيل لإطلاق سراحهم يوم السبت تحتوي على 13 اسمًا.

لكن إسرائيل أوضحت أنها تتوقع إطلاق سراح 14 شخصا في اليوم الثاني من الهدنة المؤقتة مقابل إطلاق سراح 42 سجينا فلسطينيا.

ومع اقتراب ساعة إطلاق سراحهم المتوقعة، دارت مناقشات حول القائمة النهائية، بما في ذلك ما إذا كانت ستضم 13 أو 14 شخصًا، ومن المتوقع أن يكون العديد منهم من الأطفال.

وشهد يوم الجمعة - وهو اليوم الأول من الهدنة المؤقتة - إطلاق سراح 24 رهينة، من بينهم 13 امرأة وطفلا إسرائيليا، مقابل إطلاق سراح 39 امرأة وطفلا فلسطينيا من ثلاثة سجون إسرائيلية.