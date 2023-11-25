13 أسيرا.. تفاصيل تسليم الدفعة الثانية من المحتجزين إلى الصليب الأحمر الدولي

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية ، نقلاً عن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن تسليم 13 أسير إسرائيلي في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر الدولي.

وأكدت مصادر أن كتائب القسام بدات تسليم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في خان يونس.

وتستأنف الهدنة الإنسانية واتفاق صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، تسليم الدفعة الثانية والإفراج عن 13 محتجزة إسرائيلية مقابل الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال.

وتترقب إسرائيل الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين من غزة وتسليمهم للصليب الأحمر الذي سيقوم بنقلهم إلى معبر رفح، على أن تقوم بعدها بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجونها.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن سبب تأخر الإفراج عن المختطفين في غزة هو تقني وليس جوهريا، ونتوقع أن يسير كل شيء على ما يرام، موضحا أن الأمر يتعلق باستكمال إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.