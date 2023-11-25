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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي : لا نتوقع أن يكون مواطنونا في الموجة الثانية لإطلاق سراح الرهائن

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

قال مسؤول أمريكي إنه من غير المتوقع أن يكون المواطنون الأميركيون جزءاً من الموجة الثانية من الرهائن الذين أطلق سراحهم السبت، لكن البيت الأبيض لا يزال 'متأملاً' في أن يكون ثلاثة مواطنين أميركيين جزءاً من عملية إطلاق سراح الرهائن التي تم التفاوض عليها في الأيام المقبلة.

وأضاف 'لقد قام الرئيس بتأمين إطلاق سراح مواطنين أمريكيين كطيار لهذا الإصدار الأكبر من الرهائن. 

وأضاف مسؤول في البيت الأبيض: “نحن في مرحلة مبكرة من العملية التي ستشهد إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلاً خلال المرحلة الأولى من الاتفاق”.
 

وقال“نأمل أن يشمل ذلك ثلاث نساء وأطفال مزدوجي الجنسية، وهم مواطنون أمريكيون. وهذا ما سينكشف خلال الأيام المقبلة. لن نعلق على الحالات الفردية لأن العملية جارية”.

وأكد  الرئيس بايدن للصحفيين بعد ظهر يوم الجمعة إن الولايات المتحدة لا تعرف متى سيتم إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين كرهائن، لكنه قال إن 'أمله وتوقعه هو أن يكون ذلك قريبًا'.

وأضاف أنه لا يعرف متى سيتم إطلاق سراح الأمريكيين الثلاثة الذين يندرجون في فئة النساء أو الأطفال، ومن بينهم أبيجيل إيدان البالغة من العمر أربع سنوات، لكنه أكد أنه لا يزال 'يتوقع حدوث ذلك'.

وتابع عن احتمال إطلاق سراح الأمريكيين الثلاثة: 'آمل وأتوقع أن يكون ذلك قريبا'.

ويأمل المسؤولون أن يكون المواطنون الأمريكيون الثلاثة – امرأتان وإيدان البالغ من العمر أربع سنوات – جزءًا من عملية إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلًا.

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