صحة دمياط تنظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية بمدارس التمريض الثانوية

قامت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بدمياط تحت إشراف الدكتورة رشا فرج ، بعمل دورة تدريبية عن الاسعافات الاولية استهدفت التنوع بين التدريب النظري والعملي والمناقشات لعدد 17 أخصائية تمريض بمدارس التمريض الثانوية للبنات بالاعصر، فارسكور، كفر سعد، الزرقا، وسعد للبنين، المعهد الفني .



وتم عمل تقييم لمدي الاستفادة عن طريق اختبار قبلي وبعدي وتقييم العملية التدريبية كاملة وقياس رضا المتدربين عن التدريب وأداء المدرب وكافة مشتملات التدريب.

ياتى ذلك بناء علي توجيهات وزير الصحة والسكان برفع مستوي اعضاء هيئة التدريس وتنمية وتطوير العاملين بمدارس التمريض

وتحت قيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ورعاية واشراف قطاع التدريب والبحوث والادارة العامة لتقييم ومتابعة التدريب.