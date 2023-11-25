الحقوق والواجبات العامة .. ندوة بحقوق المنصورة

نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة ندوه بعنوان "الحقوق والواجبات العامة " وذلك لتعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، و ريادة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنظيم الدكتور وليد محمد الشناوى عميد الكلية.



و بحضور اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية وطلاب الدراسات العليا وطلاب الليسانس.

وحاضر بالندوة الدكتورة بسمه أمين مدرس القانون العام بالكلية.

وتناول الحديث عن أهميه دور الشباب في المشاركة الإنتخابية بإختيار رئيس الجمهورية وضرورة الذهاب لصناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الإنتخابات حق كفله الدستور والقانون والإنتخابات هي الطريق السليم للديمقراطية و بناء الجمهورية الجديدة وأنه لا مجال للمزايدات والتدخلات والشائعات والفكر المتطرف الذي يستهدف افساد المناخ الديمقراطي الذي سلكته الدولة المصرية وأهمية الولاء والإنتماء للوطن وضرورة المشاركة السياسية الإيجابية وتكاتف جميع أطياف الشعب في مواجهة الأعداء بالداخل والخارج والحث على أهمية مشاركة الشباب في الاستحقاقات الإنتخابية.

واختتم اللقاء بفتح باب المناقشات للحضور.

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