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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحقوق والواجبات العامة .. ندوة بحقوق المنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة  ندوه بعنوان "الحقوق والواجبات العامة " وذلك لتعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية. 


جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، و ريادة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنظيم الدكتور وليد محمد الشناوى عميد الكلية.


و بحضور اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية وطلاب الدراسات العليا وطلاب الليسانس.
وحاضر بالندوة الدكتورة بسمه أمين مدرس القانون العام بالكلية. 
وتناول الحديث عن أهميه دور الشباب في المشاركة الإنتخابية بإختيار رئيس الجمهورية وضرورة الذهاب لصناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الإنتخابات حق كفله الدستور والقانون والإنتخابات هي الطريق السليم للديمقراطية و بناء الجمهورية الجديدة وأنه لا مجال للمزايدات والتدخلات والشائعات والفكر المتطرف الذي يستهدف افساد المناخ الديمقراطي الذي سلكته الدولة المصرية وأهمية الولاء والإنتماء للوطن وضرورة المشاركة السياسية الإيجابية وتكاتف جميع أطياف الشعب في مواجهة الأعداء بالداخل والخارج والحث على أهمية مشاركة الشباب في الاستحقاقات الإنتخابية. 
واختتم اللقاء بفتح باب المناقشات للحضور.

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أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة هيئة التدريس ومعاونيهم حقوق المنصورة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب شئون التعليم والطلاب كلية الحقوق جامعة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم نائب رئيس الجامعة

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