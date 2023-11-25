خالد سمير: فرص استثمارية واعدة في نشاط الخدمات الطيبة والرعاية الصحية

قال الدكتور خالد سمير، وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، أن مفهوم صناعة الرعاية الصحية مفهوم شامل ويجب الاعتناء به الفترة المقبلة.

وأضاف " خالد سمير"، خلال لقائه مع الإعلامية شيماء موسى ببرنامج "بيزنس"، عبر فضائية " صدي البلد "، مساء اليوم، أن مفهوم الرعاية الصحية يتكون من أربع نقاط رئيسية وعلي رأسها المستشفيات والخدمات الصحية.

وأضاف وكيل غرفة مقدمي الخدمات الصحية، أن المفهوم الاخر للرعاية الصحية وهو صناعة الدواء والتمويل الصحي والصناعات المتعلقة بالمستلزمات الصحية.

وأشار الدكتور خالد، أن غرفة مقدمي الرعاية الصحية، تم انشائها بقانون من اتحاد الصناعات المصرية، وتشمل أصحاب المهن والصناعات وغرف الغذاء والالكترونيات وجزء يتعلق بصناعة مقدمي الخدمات والرعاية الصحية.

متابعاً، أن هدفنا في الأول والأخر الحفاظ علي مقدمي الرعاية الصحية وفقا للقانون ووفق منهج يضمن الحيادية ويضمن الالتزام بالمعايير الشريفة وضمان الدفاع عن المؤسسات الخاصة وإيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل التي تواجه المواطن.