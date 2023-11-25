المستقلين الجدد: مبادرة منتدي شباب العالم لإحياء الإنسانية رسالة سلام من سيناء

أكد حزب المستقلين الجدد بان المبادرة التي اطلقها منتدي شباب العالم لإحياء الإنسانية هو تأكيد علي الدور الهام لهذا المنتدي .

واعتبر الحزب ان هذه المبادرة جيده وفي توقيت هام في ظل الاضطرابات الإقليمية الموجودة والاعتداءات الوحشية من جانب إسرائيل علي اهل غزه ولذللك هذا المبادرة تعتبر رساله للعالم كله بان هذا المنتدي يعي ويدرك المرحلة وان شباب مصر بالتضامن مع شباب العالم يدركون مدي عنف الاعتداءات الإسرائيلية علي اهل غزه وان ما يتم ضد الأبرياء المدنيين من أطفال ونساء امر يندي له الجبين.

وختتم:" هده المبادرة ومن ارض سيناء تحديدا هي بمثابه رساله سلام ورساله تضامن مع الإنسانية التي اغتيلت علي ايدي الاحتلال".