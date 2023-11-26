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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الابراج وحظك
توقعات الابراج وحظك اليوم

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن توقعات الأبراج الفلكية وحظك اليوم بشكل مستمر على شبكة البحث العالمية جوجل.

ونستعرض لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي


توقعات برج الحمل

تشعر أن بداخلك طاقة هائلة ولكن سرعان ما تنفد هذه الطاقة مع أول مهمة تقوم بها. الانفعال والإحباط المتزايد قد يبعدانك عن الأصدقاء، والأطفال، وشخص مهم بالنسبة لك. في ظل هذه الظروف اليوم ننصحك بممارسة بعض التمارين كاليوجا أو الأيروبيكس.


توقعات برج الثور

لا تخف من المبادرة والعروض. إذا كنت تتعامل بواقعية وموضوعية فقد تتلقى مؤشرات إيجابية من كل صوب، وتعيش أوقاتا من والسعادة والمرح وتفكر في ارتباط عاطفي أو تقدم على زواج أو تتخذ القرار النهائي في علاقتك العاطفية الحالية.

توقعات برج الجوزاء

أنت شخص غيور جدا وخاصة اليوم. هذه الغيرة تؤدي إلى تدهور علاقتك العاطفية، بل ربما تؤدي إلى نتائج عكسية، لذلك حاول أن تتجنبها من خلال التقرب والتواصل مع الحبيب. هذا هو الوقت الأنسب لتبذل جهودك كي تحول المساوئ إلى مزايا. التصالح أفضل بكثير من البعد والغضب.

توقعات برج السرطان

تجمع اليوم بين الشعور بالطاقة الإيجابية والثقة بالنفس. هذا أمر رائع، ولكن قد تتعرض لبعض المخاطر وتمر ببعض التجارب الصعبة. ربما تجد نفسك اليوم عدوانيا جدا، خاصة إذا هاجمك شخص ما أو اعترض طريقك.

توقعات برج الأسد

كم أنت مبدع ورائع وطموح اليوم؟! لديك رعبة في توظيف طاقتك في أي عمل فني أو ربما تفكر في استغلالها في بعض الأنشطة المنزلية كترتيب المنزل وتنظيمه. إذا كنت تخطط لذلك بالفعل، فانطلق فورا لأنك قادر على تنفيذ كلا الأمرين فقط إذا نظمت وقتك.


توقعات برج العذراء

على الرغم من شعورك بالإحباط وخيبة الأمل بسبب الغيرة من صديق لك إلا أن الأمر لن يكون مفاجأة لك. ما زالت أمامك الفرصة وطريق النجاح ممهد أمامك. كل شخص له الحرية والحق في أن يفعل ما يحلو له، فحاول أن تكون صبورا.


توقعات برج الميزان

تتعزز اليوم اتصالاتك وأفكارك. تتميز اليوم ببعض الصفات الجذابة فضلا عن أن الجميع يدعمك ويقف بجانبك. على الرغم من تحسن الظروف إلا إنك لا زلت تحتاج إلى فرصة للتعبير عن رأيك بصراحة وبوضوح. ما رأيك في التقديم للعمل بإحدى الصحف الإخبارية؟ ننصحك بالتحدث مع الآخرين وتجنب الصمت. يوم جميل تستطيع فيه حل مشاكلك.

توقعات برج العقرب

يوم هادئ وجميل كالبارحة. حركة الكواكب تدعمك وتمنحك طاقة إيجابية تشجعك على القيام بكل ما هو مفيد، وستلاحظ هذه الطاقة عندما تتواصل أو تتفاعل مع الآخرين. حاول أن تستغل هذه الفرصة. اجتمع اليوم مع الأصدقاء والعائلة وقوموا بزيارة مكان ما. ما رأيك في دعوة بعض الأشخاص على العشاء؟


توقعات برج القوس

لديك قدرة على اتخاذ قراراتك دون الاعتماد على آراء الآخرين. أنت اليوم شخص قوي جدا وقادر على حل مشاكلك. غالبا كنت تشعر أن من حولك يحاولون تغيير رأيك وأفكارك ولكن هذا الأمر مستحيل اليوم. كل الأمور تسير على ما يرام والظروف كلها لصالحك.

توقعات برج الجدي

أنت تحب الفن جدا بكل أشكاله سواء الرسم أو الغناء أو الرقص أو التلحين. أنت لست مهتما اليوم فقط بهذه الأنواع ولكنك تعتبر أيضا اهتمامك بمنزلك أو بعملك أو بنفسك فنا. كل شيء تقوم به اليوم يعبر عن أفكارك وأسلوبك في الحياة.


توقعات برج الدلو

استغل الإبداع الذي تتميز به لإنجاز بعض المهام اليوم. ليس المهم اليوم أن تنجز كل أعمالك ومشاريعك سريعا ولكن المهم أن تنجزها بطريقة مبتكرة وجديدة. ثق في قدراتك وخاصة قدرتك على اكتشاف الأشياء. أنت شخص تتميز بالتفكير الراقي والقدرات المختلفة. حاول أن تجمع بين هذه الصفات واستغلها لإيجاد حلول لأي مشكلة قد تواجهك.

توقعات برج الحوت

اتبع عواطفك اليوم حتى إن وجدت أنك تميل إلى الاستماع إلى صوت العقل. إذا كنت ترى أن هناك رأيا تعتقد أنه صحيح ولكن تشعر من داخلك أنه خاطئ، ففي هذه الحالة استمع لصوت القلب. تصرف بحذر مع الحبيب فهو شخص حساس جدا.

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