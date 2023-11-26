عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جريمة هزت الإسكندرية| الأم وصديقها تخلصا من طفلتها وانفضح أمرهم بهذه الطريقة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفاصيل تثير الاشمئزاز في النفوس حينما قتلت أم ليس في قلبها كل معاني الامومة والرحمة، فبعد أن تركت منزل زوجها هى طفلتها الصغيرة لتذهب إلى شقة صديقها لتقيم فيها بصحبة طفتها، إلا أن صديقها كان دائم التعدي على طفلتها، حتى أنه في أحد الأيام قتل الطفلة المسكينة أمام أمها معدومة القلب والإنسانية، لم تكتف الأم التي لا تستحق هذا اللقب بما حدث ولكنها اتفقت هى وصديقها أن يكفناها ويدفناها دون الحصول على تصريح، حتى انكشف أمرهم لتبدأ أولى خيوط اكتشاف الجريمة. 

تفاصيل الواقعة 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بوفاة (طفلة) وبها إصابات بالوجه والجسم وقيام والدتها وشخص آخر بتكفينها ودفنها بدون تصريح دفن .

وبالفحص وبإستدعاء والدة الطفلة (بدون عمل ، لها معلومات جنائية) قررت بأنها متزوجة من (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) وقيامها منذ حوالى 10 أشهر بترك مسكن الزوجية وبرفقتها كريمتهما (طفلة ، عُمر سنة و7 شهور ، غير مُقيدة بالسجل المدنى) والإقامة طرف (عاطل ، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) لحمايتهما من زوجها المذكور ، وقيام الأخير بمداومة التعدى بالضرب على كريمتها المذكورة ما أدى لحدوث إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم ووفاتها وقيامهما بتكفينها ودفنها بمقابر بدائرة القسم (بدون تصريح دفن) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الاسكندرية الجريمة الطفلة أمها قتل الطفلة الام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

قرار عاجل ضد مالك صيدليات ألفا ورشدي

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

صحيفة: نتنياهو تعهد بعدم المساس بقيادات حماس في قطر

عرض سعودي لـ أحمد فتوح.. الزمالك يوافق وشروط تعجيزية من اللاعب

محدش يعمل كدة لجمهور الأهلي.. إشارة مهينة تضع صلاح محسن في ورطة

محامي كهربا يتغزل في نجم الأهلي: ده المليونير

ترشيحاتنا

قرار عاجل ضد مالك صيدليات ألفا ورشدي

في ثالث أيام الهدنة.. الدراسة تعود مجددًا بـ عسقلان المحتلة

مجلة أمريكية تكشف عن فتح الولايات المتحدة خزائن أسلحتها للكيان الصهيوني

في اليوم الثالث للهدنة.. تحليق مكثف لطائرات حربية واستطلاع إسرائيلية وسط غزة

مش هيصور فيلم عشان الجمهور| طارق الشناوي يكشف كواليس حالة عادل إمام الصحية

BBC تكشف خطة الاحتلال الصهيوني في غزة بعد انتهاء الهدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. أروى تشارك جمهورها صورا من الحرم المكي

ورقة غنائية لمغني روك إيطالي راحل تعرض للبيع في مزاد بسعر خيالي

إطلالة غريبة.. نانسي عجرم تثير الجدل بظهورها| شاهد

خلال 48 ساعة| حل أزمة السجائر يبدأ من هنا.. وهذه قائمة الأسعار الجديدة

فيديو

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

بابا ضلك عنا.. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيين

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ