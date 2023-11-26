جريمة هزت الإسكندرية| الأم وصديقها تخلصا من طفلتها وانفضح أمرهم بهذه الطريقة؟

تفاصيل تثير الاشمئزاز في النفوس حينما قتلت أم ليس في قلبها كل معاني الامومة والرحمة، فبعد أن تركت منزل زوجها هى طفلتها الصغيرة لتذهب إلى شقة صديقها لتقيم فيها بصحبة طفتها، إلا أن صديقها كان دائم التعدي على طفلتها، حتى أنه في أحد الأيام قتل الطفلة المسكينة أمام أمها معدومة القلب والإنسانية، لم تكتف الأم التي لا تستحق هذا اللقب بما حدث ولكنها اتفقت هى وصديقها أن يكفناها ويدفناها دون الحصول على تصريح، حتى انكشف أمرهم لتبدأ أولى خيوط اكتشاف الجريمة.

تفاصيل الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بوفاة (طفلة) وبها إصابات بالوجه والجسم وقيام والدتها وشخص آخر بتكفينها ودفنها بدون تصريح دفن .

وبالفحص وبإستدعاء والدة الطفلة (بدون عمل ، لها معلومات جنائية) قررت بأنها متزوجة من (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) وقيامها منذ حوالى 10 أشهر بترك مسكن الزوجية وبرفقتها كريمتهما (طفلة ، عُمر سنة و7 شهور ، غير مُقيدة بالسجل المدنى) والإقامة طرف (عاطل ، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) لحمايتهما من زوجها المذكور ، وقيام الأخير بمداومة التعدى بالضرب على كريمتها المذكورة ما أدى لحدوث إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم ووفاتها وقيامهما بتكفينها ودفنها بمقابر بدائرة القسم (بدون تصريح دفن) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.