عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جون ترافولتا يتسبب في تأخر عرض فيلم Disney+ الجديد في لندن|تفاصيل

Disney+
Disney+

تأجل عرض فيلم Disney + الجديد بعنوان "The Shepherd" في لندن، ولكن السبب وراء هذا التأخير ليس بسبب جون ترافولتا، النجم الشهير. 

فيلم "The Shepherd" هو في الأصل فيلم قصير يروي قصة طيار شاب في سلاح الجو الملكي يواجه مشكلة عندما تتعرض طائرته لعطل كهربائي. 

ومع تعطل أنظمة الملاحة وعدم عمل الراديو الخاص به، يقبل مصيره ويواجه تحديًا كبيرًا.

الفيلم مستوحى من رواية كتبها «فريدريك فورسيث» عام 1975، وقد لاقى إعجاب الجمهور في العرض الذي تأجل في لندن. 

«جون ترافولتا» الذي يلعب دور الرجل الأكبر سنًا الذي يساعد الطيار الشاب، كان يتطلع بفارغ الصبر لرؤية العمل على الشاشة الكبيرة لأول مرة بعد 30 عامًا من حلمه بتعديل الرواية.

وعندما أدرك أن عدد الأشخاص الموجودين في غرفة العرض أكثر من عدد المقاعد المتاحة، قرر ترافولتا الاستمتاع بالفيلم والجلوس في نهاية الصف بسعادة. وعلى الرغم من أن الأحداث تدور في عشية عيد الميلاد وتحمل اسم "الراعي"، إلا أن القصة تحمل تفاصيل مثيرة وغير متوقعة.

ترافولتا، الذي كان طيارًا مؤهلاً لعدة عقود، قال إن تجربته الشخصية مع حادث طائرته قبل اكتشافه للكتاب أضفت صدىًا أكبر للقصة بالنسبة له. 

وأشار إلى أنه عانى من عطل كهربائي في طائرته فوق واشنطن العاصمة، وكان يعتقد أنه سيموت في تلك اللحظة. قال ترافولتا: "كنت أعرف ما هو الشعور الذي تشعر به عندما تعتقد أنك ستموت، لدي محركان نفاثان جيدان ولكن لم يكن لدي أي أدوات، ولا كهربائي، ولا شيء".

بعد سنوات قليلة من تعرضه للموت، اكتشف ترافولتا الرواية التي ألهمت الفيلم وأدرك أنه عاش تجربة مشابهة في الحياة الحقيقية، وبعد انتظار دام لثلاثة عقود، يلعب ترافولتا دور الرجل الأكبرالذي يقود الطيار الشاب في رحلته الصعبة في فيلم "The Shepherd". ومن المؤكد أن جون ترافولتا يتمنى أن يتم عرض الفيلم في وقت قريب في لندن لكي يشاهده الجمهور ويستمتع به.

Disney جون ترافولتا فيلم Disney واشنطن العاصمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

مفاجأة.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

بسبب أحداث غزة| سقوط أول ضحايا المقاطعة في مصر.. ماذا حدث؟!

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

في الطيارة.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش

اظبط التردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغاني في دوري الأبطال

موضوعات متعلقة

قمة التطرف.. ضابط إسرائيلي يفاجئ ابنته بتفجير منزل في غزة هدية لعيد ميلادها|شاهد

تحرك أكبر جبل جليدي بالعالم بعد 30 عامًا من السكون |شاهد

حملة فرنسية ضخمة لمقاطعة الملابس في تخفيضات الجمعة السوداء.. ما السبب؟

بعد افتتاح منطقة متعددة الأديان.. هجوم شديد على مطار بريستول

ميزة جديدة في الذكاء الاصطناعي DeepMind للتنبؤ بحالة الطقس | كيف ذلك؟

معجزة تنقذ أكثر من 200 شخص على سطح مبنى مشتعل ببريطانيا| شاهد

جسيم أماتيراسو الغامض يكشف أسرار جديدة في الفيزياء الفلكية

قرار غريب من باكستان.. رسوم كبيرة على مغادرة اللاجئين البلاد

ترشيحاتنا

محاصرة مستشفيين.. 3 شهداء و6 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين

الدفعة الثانية.. جيش الاحتلال يعلن وصول المفرج عنهم من قطاع غزة إلى إسرائيل

لاعب الزمالك السابق يوجه نصيح لـ معتمد جمال قبل مواجهة أبو سليم

تحذير عاجل من الأرصاد| الأمطار تضرب 7 محافظات اليوم بنسبة 50%.. وظواهر جوية متوقعة

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

مكتب نتنياهو: الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة 6 نساء و7 قصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جون ترافولتا يتسبب في تأخر عرض فيلم Disney+ الجديد في لندن|تفاصيل

إصابات تهدد الحياة.. متاسبقو Squid game يفضحون البرنامج ومطالبات بالتعويض

ارميه فورا.. نوع من الكاتيل يدمر الجسم

يعالج أمراضًا خطيرة .. العلماء يكشفون أسرار تفل القهوة المطحونة|تفاصيل

فيديو

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ