جون ترافولتا يتسبب في تأخر عرض فيلم Disney+ الجديد في لندن|تفاصيل

تأجل عرض فيلم Disney + الجديد بعنوان "The Shepherd" في لندن، ولكن السبب وراء هذا التأخير ليس بسبب جون ترافولتا، النجم الشهير.

فيلم "The Shepherd" هو في الأصل فيلم قصير يروي قصة طيار شاب في سلاح الجو الملكي يواجه مشكلة عندما تتعرض طائرته لعطل كهربائي.

ومع تعطل أنظمة الملاحة وعدم عمل الراديو الخاص به، يقبل مصيره ويواجه تحديًا كبيرًا.

الفيلم مستوحى من رواية كتبها «فريدريك فورسيث» عام 1975، وقد لاقى إعجاب الجمهور في العرض الذي تأجل في لندن.

«جون ترافولتا» الذي يلعب دور الرجل الأكبر سنًا الذي يساعد الطيار الشاب، كان يتطلع بفارغ الصبر لرؤية العمل على الشاشة الكبيرة لأول مرة بعد 30 عامًا من حلمه بتعديل الرواية.

وعندما أدرك أن عدد الأشخاص الموجودين في غرفة العرض أكثر من عدد المقاعد المتاحة، قرر ترافولتا الاستمتاع بالفيلم والجلوس في نهاية الصف بسعادة. وعلى الرغم من أن الأحداث تدور في عشية عيد الميلاد وتحمل اسم "الراعي"، إلا أن القصة تحمل تفاصيل مثيرة وغير متوقعة.

ترافولتا، الذي كان طيارًا مؤهلاً لعدة عقود، قال إن تجربته الشخصية مع حادث طائرته قبل اكتشافه للكتاب أضفت صدىًا أكبر للقصة بالنسبة له.

وأشار إلى أنه عانى من عطل كهربائي في طائرته فوق واشنطن العاصمة، وكان يعتقد أنه سيموت في تلك اللحظة. قال ترافولتا: "كنت أعرف ما هو الشعور الذي تشعر به عندما تعتقد أنك ستموت، لدي محركان نفاثان جيدان ولكن لم يكن لدي أي أدوات، ولا كهربائي، ولا شيء".

بعد سنوات قليلة من تعرضه للموت، اكتشف ترافولتا الرواية التي ألهمت الفيلم وأدرك أنه عاش تجربة مشابهة في الحياة الحقيقية، وبعد انتظار دام لثلاثة عقود، يلعب ترافولتا دور الرجل الأكبرالذي يقود الطيار الشاب في رحلته الصعبة في فيلم "The Shepherd". ومن المؤكد أن جون ترافولتا يتمنى أن يتم عرض الفيلم في وقت قريب في لندن لكي يشاهده الجمهور ويستمتع به.