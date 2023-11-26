شاهد.. فرحة الأسيرة المحررة نورهان عواد بالعودة لمنزلها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة احتفال المئات من أهالي مخيم قلنديا جنوبي مدينة رام الله بالضفة الغربية، وذلك بمناسبة عودة الأسيرة المحررة نورهان عواد إلى منزلها.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نورهان عواد في 23 نوفمبر عام 2015، وأطلقوا 3 رصاصات عليها تحت مزاعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في شارع يافا بالقدس المحتلة.
وحكم عليها القضاء الإسرائيلي بالسجن لمدة 13 عامًا ونصف، إلى جانب غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل. وخُفّض الحكم بعد الاستئناف إلى 10 سنوات، قضت منهم ثماني سنوات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وجاء تحريرها اليوم في صفقة تبادل الأسرى بين كتائب القسام وإسرائيل.