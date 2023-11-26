قرار عاجل ضد مالك صيدليات ألفا ورشدي

أحال المستشار أحمد مجدي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أ.ع مالك صيدليات ألفا ورشدي الشهيرتين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع تجاوز الـ 50 مليون جنيه.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم و من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع بصفته رئيس مجلس ادارة مجموعة

صيدليات الفا و رشدي و من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٣ المنسوخ بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة علي الدخل.

وجاوز مجموع معاملاته أكثر من خمسين ألف جنيه مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية - إحدى شركات قطاع الأعمال العام، استغل تلك الصفة وحصل لنفسه على كسب غير مشروع بأن تحصل منها على أدوية ومستلزمات طبية بلغ قيمتها مبلغ 500490 جنية ( خمسون مليون خمسمائة تسعة وأربعون ألف و واحد و اربعون جنية و تسعون قريبا ).

وامتنع عن سداد ثمنها عن سوء نية مبعثه قيامة بتحرير عدد واحد وعشرين شيكا بنكيا عنها لا يقابلها أى مبالغ مالية للسحب مع علمه بذلك الأمر الذى مكنه من اكتساب أموال غير مستحقة.

