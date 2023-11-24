استهتار وتسيب.. تفاصيل تسبب سائق في انهيار كوبري أحمد عرابي

استدعت الأجهزة الأمنية بالجيزة مالك السيارة النقل التي تسبب في سقوط جزء من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي لاستجوابه حول ملابسات الحادث.

وقال المالك إن السيارة كانت بحوزة سائق يعمل عليها لنقل الأسفلت، وإنه من ارتكب بها الحادث وتركها ولاذ بالفرار.

وأدلى مالك السيارة بجميع المعلومات حول هوية السائق ومحل إقامته بمدينة أوسيم.

ووجه اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بإرسال عدة مأموريات لمنزله والمناطق التي اعتاد التردد عليها لاحتمالية عدم عودته لمنزله.

وكشفت التحريات أن السيارة تبين عدم وجود عطل فني في الصندوق القلاب بها، وإنما نسيه السائق مفتوحا غير مقدر لمسافة الارتفاع بينه وبين الكوبري، فاصطدم به بشدة، ما أدى لانفصال جزء منه وسقوطه.

وانتقل اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى موقع سقوط جزء من كوبري المشاة بشارع أحمد عرابي والتقى باللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال معاينة موقع الحادث.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا واسعا لإتاحة الفرصة للأوناش لرفع جسم الكوبري مرة أخرى لإعادة تسيير حركة الطريق.

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل، وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الانتهاء من فتح الطريق لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وعاين اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، موقع سقوط جزء من كوبري مشاه أحمد عرابي والمقام أمام عمر أفندي بنطاق حي العجوزة، وذلك نتيجة اصطدام سيارة نقل به، ما أدى إلى تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من على الأعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي اصطدمت به، وذلك في الاتجاه للقادم إلى مناطق إمبابة والمنيرة الغربية والبراجيل دون وقوع أية أصابات أو تلفيات.

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم الدفع بعدد من المعدات والأوناش اللازمة لرفع الكوبري وسرعة إعادة فتح الطريق لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف والإطفاء بموقع الأعمال كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة للتأمين.

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة تعليق محددات الارتفاع لقائدي المركبات لتحديد الارتفاعات المسموح بها لعبور السيارات من أسفل كباري المشاه للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في الانهيار الجزئي لكوبري المشاة بشارع أحمد عرابي، حيث تبين أن سائق السيارة النقل التي اصطدمت بجسم الكوبري ترك السيارة وفر هاربا عقب حدوث الانهيار.

وكشفت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو حجازي، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، أن السيارة كانت محملة بالأسفلت، وعقب إنزاله سار السائق باتجاه شارع السودان وترك "القلاب" مفتوحا، وأثناء مروره من أسفل الكوبري اصطدم القلاب بشدة بجسم الكوبري فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقا في الهواء.

وأرسلت مديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، مأموريات لإلقاء القبض على السائق بعد تحديد هويته من أرقام اللوحات المعدنية للسيارة.

وشهد شارع أحمد عرابي حالة من الشلل المروري بعد انهيار جزئي لكوبري المشاة عقب اصطدام قلاب سيارة نقل به.