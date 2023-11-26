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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

جهاز مدينة أكتوبر الجديدة يستقبل طلاب مدرسة السويدي الدولية للتعرف على حجم المشروعات

صدى البلد

 

نظم جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، زيارة موسعة لطلاب مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات للمشروعات القومية بالمدينة، وذلك بهدف التعرف على حجم المشروعات التي تنفذها الدولة، وتعزيز الشعور بالانتماء، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة في هذا الشأن.

وبدأت الزيارة باستقبال الطلاب بمقر الجهاز، وتقديم شرحٍ وافٍ عن المشروعات المختلفة بالمدينة، للتعرف على مدى الإنجاز والتطور التكنولوجي، وأهم المشروعات التي تميز المدينة، وذلك بحضور عددٍ من مسئولي الجهاز.

ثم توجه الطلاب في جولة ميدانية شملت مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمنطقة غرب المطار، ومشروع محطة محولات المنطقة الصناعية.

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وأوضح المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، للطلاب، خُطة الدولة في مضاعفة المساحة المعمورة من خلال إنشاء المدن الجديدة، وأن مدينة أكتوبر الجديدة هي واحدة من ضمن مدن الجيل الرابع، والتي لم يمر على إنشائها 7 سنوات، ورغم حداثتها تم إنجاز العديد من مشروعات الإسكان، حيث تجاوز عدد الوحدات السكنية التي تم وجارٍ  تنفيذها ٨٥ ألف وحدة سكنية، بتكلفة تجاوزت 20 مليار جنيه.

وأضاف نائب رئيس الجهاز،  أن من المشروعات الخدمية بالمدينة،  إنشاء ٢٠ مدرسة، و١٥ حضانة، و١٤ وحدة صحية، و٢٧ سوقا تجارية، و٥ ملاعب رياضية، و٣ مراكز شباب، ونادٍ اجتماعي جارٍ تنفيذه، حيث بلغت تكلفة مشروعات المباني الخدمية٩٥٠ مليون جنيه، بالإضافة لمشروعات البنية التحتية التي بلغت تكلفتها ١١،٥ مليار جنيه.

وأبدى الطلاب إعجابهم بحجم الإنجازات، وقدموا الكثير من الاستفسارات بحثاً منهم عن أفكار لحل المشكلات والتحديات، ليقدموا مشروعات تكنولوجية وتطبيقية تطوعاً منهم، ودعماً لجهود الدولة في تنميتها العمرانية الجديدة.

كما تم الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالطلاب، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية بعددٍ من المناطق بالمدينة.

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