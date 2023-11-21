قناة السويس: موانئ المنطقة الشمالية تستقبل 283 سفينة خلال أكتوبر

أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تداول 283 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية خلال أكتوبرالماضي بإجمالي حمولات بلغ 4 ملايين و669 ألفا و223 طنا كطاقة محققة، وبلغت الحاويات 370 ألفا و681 حاوية مكافئة.



وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 40 سفينة حاويات بطاقة بلغت 346 ألفا و51 طنا، وحاويات 35 ألفا و51 حاوية مكافئة، كما استقبل 9 سفن بضائع عامة، و7 سفن صب سائل، وسفينتين رورو، و4 سفن سياحية، وسفينتي تحولت ساحلي و60 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.



وأشارت إلى استقبال ميناء شرق بورسعيد خلال أكتوبر الماضي 119 سفينة حاويات، و8 سفن كلينكر، وسفينة أسمنت، و11 سفينة ملح وسفينة تموينات بترولية بطاقة محققة 4 ملايين و190 ألفا و695 طنا، بالإضافة إلى 335 ألفا و630 حاوية مكافئة.

ونوهت بأن ميناء العريش البحري استقبل 19 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة 132 ألفا و477 طنا، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن، والانتهاء من رصيف سيناء الجديد بطول 250 مترا، والذي استقبل لأول مره سفن صب جاف بحمولات كبيرة.



يذكر أن المنطقة الاقتصادية قد أعلنت مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.



