تسليم عدد من المباني التعليمية بمدينة حدائق أكتوبر

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تسليم عدد ٢ حضانة بمشروع ٢٦٢ عمارة إسكان اجتماعي جنوب منطقة ابني بيتك السابعة بمدينة حدائق أكتوبر وكذا الحضانة الكائنة بمشروع ٣٩٠ فدانًا لوزارة التضامن الاجتماعي للتشغيل، وذلك برئاسة لجنة الوزارة متمثلة في المهندس محمد فوزي مكتب المستشار الهندسى للوزارة.

وأكد المهندس محمد مصطفى استمرار تسليم باقي الحضانات بباقي مناطق مشروعات الإسكان المختلفة خلال الفترة القادمة لتشغيلها وتلبية احتياجات المواطنين.

وفي ذات السياق أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، شن حملة موسعة ضد المخالفات وتنفيذ القرارات بكل حسم وعدم التهاون مع المخالفين واستمرار المتابعة والرصد وإزالة أي مخالفة في مهدها.



و أوضح "رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر"، أن حملة الإشغالات شملت طريق وصلة دهشور الشمالية، وطريق الواحات، والحى المتميز وأسفرت عن رفع الاشغالات والتعديات بالمناطق التى استهدفتها الحملة.

كما أضاف " النجار" تم تنفيذ قرارات غلق وسحب عدادات المرافق للقطعة رقم ٥٢٤ الحي الخامس عقد ثانى لتحويل البدروم إلى ورشة ميكانيكا، والقطعة رقم ٦١٢ الحي الخامس عقد ثانٍ لتحويل البدروم إلى مخزن خردة، القطعة رقم ٦١٤ الحي الخامس عقد ثانٍ لتحويل البدروم إلى مركز تعليمي، القطعة رقم ٣٩٥ تقفيل الردود، بالإضافة إلى القطعة رقم ١/١٨/٢ محور مركزي تحويل البدروم إلى مخزن بويات.