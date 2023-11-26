في اليوم الثالث للهدنة.. تحليق مكثف لطائرات حربية واستطلاع إسرائيلية وسط غزة

قامت طائرات الاحتلال الحربية والاستطلاعية بتحليق مكثف في وسط غزة، وذلك في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية في غزة .

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين والبيرة ورام الله.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه اعتقل 9 فلسطينيين وصادر أسلحة وذخائر في جنين بالضفة الغربية.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ودمرت وفتشت الأكشاك أمام المستشفى، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.