صحف الإمارات| الجهود المصرية تنجح في إنهاء أزمة خطيرة واجهت هدنة غزة.. وتظاهرات تجوب العالم تطالب بوقف دائم لإطلاق النار

مقتل 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

برلين "مرتاحة" لإطلاق حماس سراح 4 ألمان إسرائيليين

رئيس وزراء تايلاند: 4 تايلانديين ضمن المفرج عنهم من غزة

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

وأبرزت صحيفة الاتحاد كثّفت العديد من الدول جهودها لبحث إمكانية تمديد الهدنة المؤقتة بين الفلسطينيين وإسرائيل في قطاع غزة، والتي بدأ سريانها الجمعة ولمدة 4 أيام. جاء ذلك بينما أثمرت الجهود التي بذلتها القاهرة في إنهاء أزمة تبادل الأسرى والرهائن في ثاني أيام الهدنة بعد تعليقها ساعات عدة.

ونجحت جهود مصرية في إنهاء أزمة خطيرة أدت إلى تأخير إتمام الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد قررت تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الرهائن حتى تلتزم إسرائيل بالسماح لشاحنات المساعدات بدخول شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن الجهود المصرية نجحت في حل الأزمة وأن الصفقة سيجري استكمالها كما هو مخطط لها.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، أمس، إنه تم تذليل العقبات بعد تأخر في تنفيذ صفقة الإفراج عن الأسرى والرهائن من الجانبين، وذلك عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين.

وأشار الأنصاري إلى أنه «تم الإفراج عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق».

فيما أشارت صحيفة الخليج إلى مواصلة دولة الإمارات، ضمن عملية «الفارس الشهم3»، نقل المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، لليوم ال20؛ حيث وصل عدد طائرات الشحن إلى 69 طائرة.

وقالت صحيفة البيان إن ستة فلسطينيين قتلوا، السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، أربعة منهم في جنين، وواحد في بلدة قباطية شمال الضفة، وآخر في البيرة جنوبها، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة بـ"استشهاد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة قباطية".

ونعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أبو الرب "الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على بلدة قباطية صباح السبت"، لافتة إلى إصابة شقيقه.

كما قُتل أربعة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في جنين خلال توغله بمركبات مدرعة في المدينة التي شهدت مؤخرا أعنف عملية إسرائيلية في الضفة الغربية منذ ما يقرب من 20 عاما (14 قتيلا)، وفقًا للأمم المتحدة.

كما أشارت الصحيفة إلى ما قاله رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، إن أربعة مواطنين تايلانديين أفرج عنهم ضمن الدفعة الثانية من الرهائن الذين أطلقت "حماس" سراحهم من قطاع غزة.

وأضاف في منشور على إكس بعد إطلاق سراح الرهائن في وقت متأخر، أمس السبت: "الجميع آمنون وفي المجمل صحتهم النفسية جيدة ويمكنهم الحديث على نحو طبيعي".

وتابع: "يرغبون في الاستحمام والاتصال بأقاربهم".

وقالت صحيفة الامارات اليوم إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عبرت السبت، عن "ارتياح" بلادها لإطلاق حركة حماس سراح مجموعة ثانية من الرهائن، بينهم 4 ألمان إسرائيليين.

وكانت حماس أطلقت أيضاً، الجمعة، سراح 4 ألمان إسرائيليين، ليرتفع بذلك إلى ثمانية عدد الألمان المفرج عنهم. وكتبت بيربوك عبر منصة إكس "أفكر في أولئك الذين ما زالوا لدى حماس. نحن نعمل بكل قوانا للإفراج عنهم قريبا".

وذكرت صحيفة الخليج أن مدن وعواصم عالمية شهدت، أمس السبت، تظاهرات جديدة طالبت بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة والالتزام بوقف دائم لإطلاق النار بعد الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وتجددت في العاصمة البريطانية لندن التظاهرات الداعمة لفلسطين. وخرج أكثر من 150 ألف شخص لنصرة غزة والمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في القطاع وسط الهدنة الإنسانية المؤقتة. وأفادت مصادر إعلامية بأن عدداً كبيراً من المشاركين قدموا من خارج لندن، على الرغم من تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، وذلك بهدف توجيه رسالة واضحة إلى الحكومة البريطانية تطالب بضرورة تعديل موقفها والضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، والعمل على تمكين الفلسطينيين من حقوقهم كاملة.