بريطانيا.. مسيرات حاشدة تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

محاكمة قادة الاحتلال

خرجت مساء امس السبت مسيرات ضخمة في لندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في ظل تبادل الأسرى في غزة بسجناء محتجزين في إسرائيل وسط وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة أربعة أيام قد يمدد، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وهتف المتظاهرون كبارا وصغارا مطالبين بوقف إطلاق النار أثناء سيرهم في منطقة بارك لين إلى وايتهول، وكان بعضهم يلتف بالأعلام الفلسطينية، أويرتدون الكوفية أو يرفعون لافتات "فلسطين حرة" وأغصان الزيتون.

وقال منظمو مسيرة السبت، التي اجتذبت مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع لندن وأماكن أخرى في المملكة المتحدة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، إن الهدنة المؤقتة أظهرت أنه من الممكن وقف دائم لإطلاق النار.

وقال بن جمال، مدير حملة التضامن الفلسطينية: “إننا نرحب بإعادة النساء والأطفال الإسرائيليين والنساء والأطفال الفلسطينيين، إلى أسرهم”.

وذكر "ولكن بدون وقف دائم لإطلاق النار، فإن الرسالة التي ترسلها إسرائيل والحكومات التي لا تضغط عليها من أجل وقف دائم لإطلاق النار ... إلى الفلسطينيين في غزة هي أن لديكم وقفًا مؤقتًا لتنفيذ الإعدام".

وقالت الصحيفة أن نحو 15 ألف فلسطيني استشهدوا منذ أن شنت إسرائيل هجومها بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وبينما يأمل الدبلوماسيون في الإعلان عن خطط لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت قبل وقت طويل من انتهائه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريق دفاعه إن الجيش الإسرائيلي يستعد بالفعل لاستئناف الأعمال العدائية بعد أربعة أيام.

قالت سارة، وهي مؤدية مسرحية في الثلاثينيات من عمرها: "الإيقاف المؤقت هو شيء تفعله لصالح نتفليكس، أما بالنسبة للإبادة الجماعية فإنك تضع حدًا لها.أنا هنا لقول لا ودعم الأصوات التي يمكن بسهولة شيطنتها في نصف الكرة الغربي لمجرد وجود هذه الأصوات في أجساد العرب".

وكان من بين المشاركين في المسيرة روجر كينج البالغ من العمر 67 عاماً، والذي سافر إلى لندن من برمنجهام لحضور مظاهرة وضع نهاية لقصف غزة. وعندما سُئل عن رد فعل الحكومة البريطانية، وصفه بأنه "مثير للاشمئزاز"، مضيفًا أن حزب العمال ليس بعيدًا عنهم.

وقال كينج الذي حضر كل مسيرة منذ بدء 7 أكتوبر وسيستمر في المشاركة حتى يتم حل الأمر: "إن ما تفعله إسرائيل ليس صحيحاً على الإطلاق. إن هذا العقاب الجماعي الذي يطبقونه دون أي اهتمام بقتل المدنيين والأطفال الأبرياء، هو أمر إجرامي، ويجب أن يمثلوا جميعًا أمام المحكمة الدولية".

