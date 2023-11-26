الشباب والرياضة: 850 طالبة تشارك في أولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية

عقدت وزارة الشباب والرياضة, الاجتماع الفني الخاص باللقاء الرياضي للفتاة الجامعية "أولمبياد الفتاة الجامعية", للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣, والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي الجامعي), بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية ، للعام السابع علي التوالي.



وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن اللقاء سيقام برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وذلك تحت شعار *"شباب جامعات الجمهورية الجديدة"* حتي يوم ٢٨ نوفمبر الجاري, بالمدينة الشبابية بأبوقير.



وخلال الاجتماع الفني تم توضيح كافة اللوائح والقوانين الخاصة بالمسابقات, وإجراء القرعة واماكن ومواعيد تنفيذ المباريات والمنافسات الرياضية, كذلك التحقق من جاهزية الملاعب والأدوات الرياضية والتأكيد علي توافر كافة عوامل الأمن والسلامه لكافة المشاركين في اللقاء.



كذلك أعلنت اللجنة المنظمة للأولمبياد, وصول كافة وفود الجامعات المشاركة والبالغ اعدادها ٨٥٠ طالبة يمثلون ٣٢ جامعة مصرية مختلفة (جنوب الوادي - بنى سويف - سوهاج - دمياط - بنها - اسوان - كفر الشيخ - الزقازيق - المنصورة - قناة السويس - السويس - اسيوط - اسيوط الأهلية - المنوفية - المنوفية الأهلية - السادات - الأزهر - حلوان - القاهرة - دمنهور - العريش - عين شمس - تعليم عالي - الإسكندرية - المنيا - المنيا الأهلية - الفيوم - مطروح - سفنكس - الجلالة الأهلية - حورس - بدر).



وتقام المسابقات في ألعاب (خماسي كرة قدم – الكرة الطائرة - تنس طاولة – العاب قوى – الكاراتية - السباحة - جمباز)، علي ملاعب المدينة الشبابية بأبوقير، كلية التربية الرياضية(بنين)، والنادي الأولمبي بمحافظة الإسكندرية، علي ان يتم تسليم الميداليات والهدايا التذكارية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولي .