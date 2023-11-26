تكريم رائدات التربية والتعليم والعمل الاجتماعي والتطوعي بمدارس سيناء |صور

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شمال سيناء، حفل تكريم رائدات التربية والتعليم والعمل الاجتماعي والتطوعي بالمحافظة، والذي أقيم بمدرسة العربي الخاصة للغات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

وقد كان في استقباله العربي صالح رئيس مجلس إدارة المدرسة ، وأحمد العبد مدير المدرسة، ومحمود الكاشف المدير المالي والإداري لمدارس العربي الخاصة للغات، ونجوى رفاعي مدير إدارة التعليم الثانوي وطارق الكاشف بإدارة التعليم الثانوي.



لغة الإشارة:

وتضمنت فقرات الحفل الإذاعة المدرسية بمناسبة الاحتفال بعيد الطفولة ، حيث قام الطلاب بأداء فقرات فنية متنوعة من شعر واستعراض وغنوة بلغة الإشارة .



ثم قام وكيل الوزارة بتكريم رائدات التربية والتعليم والعمل الإجتماعي والتطوعي وهن :-

المهندسه ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم سابقاً،و ليلي البلك ،و غزوه القصاص،

والحاجة فاطمة نصار ، وفتحية رمضان .



وقام وكيل الوزارة بزراعة شجرة زيتون باسم المرحوم الطالب محمد عبد القادر وبحضور والده عبدالقادر العلاقمي مدير مكتب وكيل الوزارة. ٠

