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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مركز طبي إسرائيلي يكشف الوضع الصحي للأسرى الأجانب المفرج عنهم

الأسرى المفرج عنهم
الأسرى المفرج عنهم

كشف أخصائيون طبيون، أن جميع المواطنين الأجانب الذين أطلقت حركة حماس سراحهم في حالة مستقرة.

ووفقًا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، كان من بين الرهائن الـ41 الذين تم إطلاق سراحهم من غزة يومي الجمعة والسبت، 15 مواطنًا أجنبيًا: 14 من تايلاند وواحد من الفلبين.

وقالت الدكتورة أوسنات ليفتسيون كوراتش، مديرة مركز شامير الطبي في إسرائيل، اليوم الأحد، إن جميعهم في حالة مستقرة وهم يتحسنون"، مضيفة: "أنهم سعداء جدًا بوجودهم هنا ونحن سعداء جدًا لأننا نستطيع أن نقدم لهم أفضل رعاية يحتاجون إليها".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت في بيان لها السبت، إن الرعايا الأجانب سيبقون في مركز شامير الطبي في بئر يعقوب جنوب شرق تل أبيب، حتى استكمال الفحوصات الطبية.

وبدأت الجمعة، هدنة إنسانية في القطاع المحاصر، وهي أول هدنة من نوعها بين حماس وإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وتسمح الهدنة، التي جرت برعاية قطرية أمريكية مصرية، بإطلاق سراح 50 أسيرًا لدى حماس، بينما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.

واليوم الأحد، قدمت حركة حماس لتل أبيب قائمة الدفعة الثالثة التي تتضمن أسماء 13 رهينة في غزة.

حماس إسرائيل غزة تايلاند الفلبين

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