عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمناطق بمدن قليوب والخانكة

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المخطط التفصيلي لعدد 16 لوحة لمناطق الكتلة السكنية القديمة بحري وقبلي السكة الحديد لمدينة قليوب.

وكذلك قام باعتماد خريطة مخطط استعمالات الأراضي لأرض جمعية النصر بمركز الخانكة على مساحة 738.84 فدان لمركز ومدينة الخانكة، والذي قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني باعداده وسيتم العمل بالمخططات بعد التصديق من مجلس الوزراء.

 
وأكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي لمدينة قليوب لتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة ، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم و المشروعات التنموية المقترح تنفيذها. 


وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة ، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 .


ومن الجدير بالذكر أن اعتماد خريطة مخطط استعمالات الأراضي لأرض جمعية النصر بمركز الخانكة تمهيدا لإعداد مخطط تفصيلي للمنطقة لإمكانية إصدار التراخيص للاستعمالات الصناعية وغيرها بالمنطقة.

القليوبية محافظ القليوبية قليوب الخانكة المخطط التفصيلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

الكسب غير المشروع يحيل مالك صيدليات ألفا ورشدي للجنايات

محدش يعمل كدة لجمهور الأهلي.. إشارة مهينة تضع صلاح محسن في ورطة

موضوعات متعلقة

جامعة بنها تعلن عن حاجتها لشغل وظائف بشئون التعليم والطلاب.. التفاصيل

جامعة بنها تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة مدير إدارة خدمة المواطنين..اعرف التفاصيل

الكشف على 1075 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية في القليوبية.. صور

تزوير الأوراق الرسمية بأسعار تنافسية.. سقوط "قنصل القليوبية" وشريكه

"زواج القاصرات" ندوة تثقيفية بآداب بنها

حبس شخصين لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

مدير تعليم القليوبية تقود مسيرة لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

بحضور محافظ القليوبية.. إزالة 32 حالة تعد على 4000 متر في الخانكة

ترشيحاتنا

بسبب إمام عاشور.. نجم الأهلي يسعى للرحيل عن الفريق في يناير

بدء إفراغ باخرة تحمل مئات الأطنان من المساعدات السعودية لإرسالها إلى غزة

تبرعات الشعب الإيراني للفلسطينيين تجاوزت 23 مليون دولار

لم تكتف بتوبيخه.. إجراء جديد من «خارجية» إسرائيل بسبب تصريحات رئيس وزراء أيرلندا

ميعرفش القوانين|أحمد الطيب يستفز الأهلاوية بمنشور غريب: الـ 6 أكبر من الـ 14

كسر الزجاج الخارجى وتلفيات بسيارة.. تفاصيل انفجار مولد كهرباء بمصرف أبوظبى الإسلامى بالإسكندرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض × أسود.. هنا شيحة تثير الجدل بـ لوك جديد| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البليلة

«جوهونا بوري» مجوهرات هندية صالحة للأكل.. تعرف عليها| صور

سؤال مفاجئ| بعد تداول آخر شائعة عنه.. تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

فيديو

فيديو أحرج إسرائيل.. عجوز تلوح لأفراد المقاومة بعد إطلاق سراحها من الأسر «فيديوجراف»

فيلم «مستر إكس» السبب.. مفاجأة جديدة في طلاق هنا الزاهد

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

بابا ضلك عنا.. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ