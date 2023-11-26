محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمناطق بمدن قليوب والخانكة

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المخطط التفصيلي لعدد 16 لوحة لمناطق الكتلة السكنية القديمة بحري وقبلي السكة الحديد لمدينة قليوب.

وكذلك قام باعتماد خريطة مخطط استعمالات الأراضي لأرض جمعية النصر بمركز الخانكة على مساحة 738.84 فدان لمركز ومدينة الخانكة، والذي قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني باعداده وسيتم العمل بالمخططات بعد التصديق من مجلس الوزراء.



وأكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي لمدينة قليوب لتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة ، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم و المشروعات التنموية المقترح تنفيذها.



وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة ، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 .



ومن الجدير بالذكر أن اعتماد خريطة مخطط استعمالات الأراضي لأرض جمعية النصر بمركز الخانكة تمهيدا لإعداد مخطط تفصيلي للمنطقة لإمكانية إصدار التراخيص للاستعمالات الصناعية وغيرها بالمنطقة.