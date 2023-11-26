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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

مصرع امرأة كل 3 أيام| الآلاف يتظاهرون في إيطاليا لوقف الوحشية بحق النساء

مظاهرة ضد العنف في
مظاهرة ضد العنف في ايطاليا

خرج عشرات الآلاف إلى شوارع المدن الرئيسية في إيطاليا أمس السبت في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، في وقت  تم فيه القبض على رجل إيطالي يشتبه في أنه قتـ ـل صديقته السابقة من ألمانيا، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وأثار مقتـ ـل الطالبة الجامعية جوليا تشيتشيتين، البالغة من العمر 22 عاماً، على يد صديقها السابق غضباً عارماً في جميع أنحاء إيطاليا، حيث تُقتل امرأة واحدة في المتوسط كل ثلاثة أيام.

وألقت السلطات الإيطالية القبض على المشتبه به فيليبو توريتا، 21 عامًا، في مطار البندقية يوم أمس السبت. 
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه تم نقل المشتبه به إلى سجن في مدينة فيرونا الشمالية للتحقيق معه في وفاة تشيتشيتين.

اختفت تشيتشيتين بعد أن التقت بتوريتا لتناول البرجر في مركز تسوق بالقرب من البندقية، قبل أيام فقط من حصولها على شهادتها في الهندسة الطبية الحيوية. 
وتحولت القضية الى قضية رأي عام في إيطاليا.

تم العثور على جثة الفتاة في 18 نوفمبر، مغطاة بأكياس بلاستيكية سوداء بالقرب من بحيرة في سفوح جبال الألب.
تم القبض على توريتا في اليوم التالي في ألمانيا والتي قامت بعد ذلك بترحيله إلى إيطاليا. 
وأثار مقتـ ـل تشيتشيتين موجة غير مسبوقة من الحزن والغضب في إيطاليا، حيث تقول العديد من النساء إن العنف  لا يزال موجودا.

وتظهر بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن 106 نساء قُتلـ ـن حتى الآن في إيطاليا هذا العام، 55 منهن على يد شريك أو شريك سابق.
ومن المتوقع أن يخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في روما وغيرها من المدن الإيطالية الكبرى.

وقال نشطاء من الجمعية النسوية المناهضة للعنف التي نظمت المسيرة في العاصمة الإيطالية روما: "لقد غزونا روما... عددنا وصل في المظاهرات الى 500 ألف".

 

 

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