3 ديسمبر .. بهاء سلطان يحيي حفلاً غنائيًا في دبي

يلتقي الفنان بهاء سلطان جمهوره في مدينة دبي للإعلام وذلك يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر على مسرح "ذا أجندا".

وتتيح شركة "إنفينيتي زاد " لعشاق الفنان النجم بهاء سلطان لقاءه في حفل موسيقي ضخم ولأول مرة.

كما أنها المرة الأولى في المنطقة، التي سيحظى عشاق بهاء سلطان بفرصة رؤيته على المسرح يغني أحدث أغانيه التي لاقت رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة.

وتأتي في المقدمة أغاني ألبومه الأخير "دادينا" الذي ضرب أرقاماً قياسية في المبيعات في منطقة الخليج.

بالإضافة إلى أغانيه القديمة التي ساهمت في شهرته الكبيرة في أنحاء العالم العربي.

بهاء سلطان - دادينا

في منتصف شهر أكتوبر الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان بهاء سلطان الجديدة التي تحمل اسم دادينا، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية دادينا لـ بهاء سلطان، من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي: أحمد عادل، ميكس: ماهر صلاح، ماستر: جلال حمداوي.

كلمات أغنية دادينا لـ بهاء سلطان

عملنا كل حاجة صح

مع اللي غدروا بينا

وياما لعبوا بينا

وقلنا ما علينا

لكن خلاص ده كله بح

م الطيبة إحنا إتعافينا

وفهمنا مين معانا

وعرفنا مين علينا

نشيل ليه شيله مش شيلتنا

و نخش ليله مش ليلتنا

ما فضيناها سيرة

ما بالسلامة نشوف راحتنا

ده احنا ضحينا ب حياتنا

عملنا حاجات كتير

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

دادينا دادينا دادينا و هاتينا

دادينا ماحدش مقدر هاتينا

و أخرة ده كله إتنسينا

يا عيني يا عيني يابا

يا عيني يا عيني يابا

يا عيني يا قلبي علينا

فيها اللى قل و إستغل

و اللى باعنا بيعه

عاشرنا ناس فظيعه

ناس محتاجين قطيعه

قابلنا شر شفنا غل

وقولنا توبه يابا

عايشين في وسط غابه



وتعتبر هذه الأغنية، التعاون السادس بين بهاء سلطان وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس.



الأغنية التى يقوم بهاء سلطان بطرحها مساء اليوم من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أحمد عادل وتم تسجيلها داخل أحد استديوهات الصوت بمنطقة مصر الجديدة.

إلغاء حفل بهاء سلطان

وقرر القائمون على حفل تامر عاشور وبهاء سلطان، وعايض، إلغاء الحفل تضامنا مع أحداث غزة والذى كان من المقرر إقامته غدا بالكويت. واحتفل تامر عاشور بزفافه على المذيعة نانسي نور في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من المشاهير والفنانين.

أحدث أعمال بهاء سلطان

وتعاقد الفنان بهاء سلطان على فيلم “زبدة سايحة”، ولم يكشف اى تفاصيل حول مشاركته سواء بالتمثيل أو الغناء. الفيلم من المقرر أن يقوم بإخراجة وإنتاجة حامد صالح ، ويجري حالياً اختيار باقي فريق العمل المشارك فى الفيلم .

وأعرب الفنان بهاء سلطان، عن سعادته الكبيرة بالنجاح المميز الذي حققه من خلال أعماله الغنائية في الفترة الأخيرة على الرغم من غيابه لفترة عن الساحة الفنية، "الحمد لله على النجاح، بس مبسوط جدا من النجاح وده توفيق من ربنا في الأول وفي الآخر، واهتمام كبير من الشركة المنتجة كذلك".

