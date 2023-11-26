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أخبار البلد

علي حسن: رفض الرئيس السيسي للتهجير القسري للفلسطينيين لاقى تأييدًا دوليًا كبيرًا

الكاتب الصحفي علي
الكاتب الصحفي علي حسن

أكد الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الموقف الحاسم الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من رفض تام للمقترح الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، لاقى اقتناعًا وتأييدًا دوليًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن عرض الرئيس السيسي للأدلة والبراهين حول خطورة هذا المقترح الذي يضر بالأمن القومي للعديد من دول المنطقة، أسفر عن رفض دولي لهذا المقترح عبر عنه قادة العديد من دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية.

جاء ذلك في كلمة للكاتب الصحفي علي حسن، في الندوة التي تعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بعنوان "الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف"، والتي تنظمها رابطة العالم الإسلامي بالاشتراك مع اتحاد وكالات أنباء الدول الإسلامية.

وقال إن هناك حاجة ماسة لقيام الإعلام في دول العالم العربي والإسلامي لبث موادها الإعلامية بلغات أجنبية متعددة حتى تصل من خلالها الحقائق والتغطيات الصادقة لمجريات الأحداث وحقائقها إلى مسامع دول العالم المختلفة، وذلك للرد على التضليل الإعلامي الذي ينتهجه الإعلام الإسرائيلي في تعاطيه مع القضية الفلسطينية؛ لاسيما عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة، واستهدافه للنساء والأطفال والمستشفيات ومقومات الحياة الإنسانية.

وناشد علي حسن، وسائل الإعلام في دول العالم العربي والإسلامي، الحرص على التبادل الإخباري فيما بينها بعيدًا عن وسائل الإعلام المغرضة والمنحازة انحيازًا أعمى لإسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد ضرورة الحرص على النقل المتواصل للجهود العربية والإسلامية المبذولة بشأن هذه القضية، سواء من خلال إبراز القرارات والاجتماعات والمقابلات والمشاورات لكبار المسئولين في دولنا وللوزارات ذات الصلة وكذلك مقررات وفعاليات منظماتنا الإقليمية ذات الصلة بشأن القضية الفلسطينية.

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