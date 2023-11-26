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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة : سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 10 آلاف طفل فلسطيني

اطفال فلسطين
اطفال فلسطين

قالت الدكتورة ولاء بطاط الباحثة في قضايا الطفل، إنه منذ 2015 حتى الآن اعتقلت سلطات الاحتلال نحو 10 آلاف طفل فلسطيني في ظروف اعتقالية قاسية، من تحقيقات وإهمال طبي وسوء معاملة.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أشهر قضية على الاعتقال الجائر هو قضية الطفل أحمد المناصرة.

 الهدنة الحالية

وأوضحت أن أحمد الذي أصبح الآن عمره 21 عاما، كان يلعب هو وابن عمه في عام 2015 وأعمارهما 10 سنوات و12 سنة، وادعى مستوطن أنهما حاولا قتله فقتلوا ابن عمه وأصابوه واعتقلوه ومازال تحت الاعتقال حتى الآن.

ولفتت إلى أن كل الفلسطينيين ينتظرون خروج أحمد، وكانوا ينتظرون خروجه في الهدنة الحالية.

الاحتلال القاهرة الإخبارية الفلسطينيين سلطات الاحتلال طفل فلسطينى قضايا الطفل

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