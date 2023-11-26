نائبة: اتصدمت من ارتفاع كيلو السكر في الأسواق وظاهرة الاحتكار رجعت تاني

علقت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، على ارتفاع أسعار السكر بصورة غير طبيعية خلال الفترة الماضية ووجود أزمة كبيرة في الأسواق.

وقالت "أمل سلامة"، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الأيام الماضية وحتى الأن تمر الأسواق بأزمة كبيرة في السكر وارتفاع أسعاره بسبب احتكار العديد من التجار للسكر لرفع سعره.

طلب إحاطة لمجلس النواب حول ارتفاع أسعار السكر

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة لمجلس النواب حول ارتفاع أسعار السكر، متابعة الناس بقت بتشكي من أسعار السكر والناس بتقولي كيلو السكر وصلت في الشارع لـ 50 جنيه.

وأشارت أن ظاهرة الاحتكار رجعت للشارع مرة أخرى وهناك جشع من التجار لتحقيق مكاسب طائلة ويجب تفعيل الضبطية القضائية لمحاسبة هؤلاء التجار الذين يمارسون الاحتكار في الأسواق.

وطالبت بتكثيف الحملات التموينية للأماكن التي تحتكر السكر وإخراج المخزون وعرضة للأسواق بالسعر المناسب ومحاسبة كل التجار المحتكرين.

واستطرد النائبة أمل سلامة قائلة: اتصدمت لما نزلت الشارع والناس قالت لي إن كيلو السكر وصل 50 جنية ومش لاقينه.