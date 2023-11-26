استعدادا لأولمبياد باريس.. تكثيف ندوات مكافحة المنشطات للأبطال الرياضيين

أقيمت اليوم الأحد، الندوة الثالثة من سلسلة الندوات حول مكافحة المنشطات للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والطبية، وخاصة اللاعبين المؤهلين لأولمبياد باريس 2024، في إطار دور الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة نحو النهوض بالرياضة والرياضيين والأبطال وذلك بالتعاون مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة الأستاذ الدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة.

وقد أقيمت الندوة في المركز الأولمبي بالمعادي، بحضور كلًا من الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور حسين السمري رئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات و عضو اللجنة العلمية ، و ايمان جمعة المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والدكتور محمد الدمياطي مدير عام الإدارة العامة لتنمية الكوادر الرياضية والدكتور أحمد حمدي مدير عام المنتخبات القومية والدكتور سعيد حسب الله مدير عام علم النفس الرياضي.

كما حضر الندوة عدد 220 من الأبطال يمثلون عدد 9 اتحاد رياضي وهم: ” التجديف و المصارعة و الملاكمة و رفع الأثقال و التايكوندو و الخماسي الحديث و التراياثلون و الرجبي و القوس والسهم "

وحضر الندوة لفيف من الأساتذة و المختصين بمجال مكافحة المنشطات، وكانت المحاضرة الاولى تحت عنوان نظرة عامة عن المنشطات و حقوق وواجبات اللاعب وبرنامج Adel التعليمي الخاص بالوكالة الدولية و ألقاها د كريم صلاح مدير إدارة التعليم بالمنظمة.

والمحاضرة الثانية بعنوان عواقب انتهاك قواعد المنشطات والقاها محمود عاصم المدعي العام بالمنظمة .

والمحاضرة الثالثة بعنوان التغذية السليمة للرياضيين والقاها د حمدي امين الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية وخلال المحاضرات كان هناك مشاركات من كافة الحضور مع الساده المحاضرين والدكتور كمال درويش وعقب انتهاء المحاضرات تم توزيع شهادات تقدير على الحضور



يذكر أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تضع ضمن خطة أولوياتها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وآليات من شأنها النهوض بالمنظومة الرياضية بما يتسق تمامًا مع رؤية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالرياضة وصحة الرياضيين ومعدلات اللياقة البدنية والتغذية والصحة العامة من أجل النهوض بالمنظومة الرياضية واعتلاء منصات التتويج.



الجدير بالذكر عن عدد حضور الندوة الأولى 300 لاعب ولاعبه و جهاز فني و الندوة الثانية عدد 250 لاعب ولاعب و جهاز فني واداري و طبي.