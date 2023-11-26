"من حق المقيم والزائر المشاركة".. رسالة الجالية المصرية بكندا وأمريكا حول انتخابات الرئاسة

كشف عادل بولس رئيس الجالية المصرية في كندا، آخر استعداد الجالية للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المقرر إجراءها خارج البلاد لمدة ثلاثة أيام 1 و2 و2023/12/3 .



وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية هبة جلال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنه يتم عرض عناوين السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن التصويت بشكل شخصي ولا يتم الاستعانة بالبريد.

وذكر أنه يمكن التصويت بالرقم القومي الساري أو المنتهي، بجانب جواز السفر المصري، معقبا:" من حق المقيم والزائر المشاركة".

فيما قالت غادة السعدني، مقيمة في كندا، إن هناك تسهيلات للانتقال لمقار الانتخابات في كندا، مشيرة إلى أن الانتخاب يكون لمرة واحدة في لجنة واحدة فقط.