خبير تحكيمى : طاهر محمد لم يستحق إنذار أمام ميدياما والبنا وعمر الأفضل في مصر

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي، أن طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي، لم يستحق إنذار خلال مواجهة ميدياما الغاني، بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع جريشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الكرة في الأساس خطأ عكسي على لاعب ميدياما والانذار له، ولكن الحكم أخطأ في إخراج البطاقة إلى طاهر الذي لم يرتكب خطأ".

وأضاف جهاد جريشة: "حكم مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي قدم مباراة جيدة، ولكنه لم يحتسب ركلة جزاء لصالح أوباما ولكن تم خداعه، وهذه الجولة من المباريات الإفريقية تم احتساب ركلات جزاء لم تكن تستحق أن يتم احتسابها".

واستطرد: "محمد عادل قدم مباراة مميزة في مباراة النجم الساحلي والترجي التونسي، ولكنه أخطأ في احتساب ركلة جزاء لفريق الترجي وغير صحيحة".

واختتم: "تصنيف بيريرا للحكام ظلم التحكيم بسبب عدم إدارتهم سوى مباريات الدوري المصري الممتاز فقط، وتم استغلاله بشكل خاطئ وابتعادهم عن الملاعب في القسم الثاني وغيره من المسابقات أثناء عقوبتهم وهو ما يبعدهم عن حساسية المباريات وبالتالي تزيد الأخطاء، وأفضل حكم مصري هم أمين عمر ومحمود البنا ومصطفى غربال هو الأفضل في إفريقيا".