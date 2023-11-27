عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمى : طاهر محمد لم يستحق إنذار أمام ميدياما والبنا وعمر الأفضل في مصر

صدى البلد

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي، أن طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي، لم يستحق إنذار خلال مواجهة ميدياما الغاني، بدوري أبطال إفريقيا.

 

وتابع جريشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الكرة في الأساس خطأ عكسي على لاعب ميدياما والانذار له، ولكن الحكم أخطأ في إخراج البطاقة إلى طاهر الذي لم يرتكب خطأ".

 

وأضاف جهاد جريشة: "حكم مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي قدم مباراة جيدة، ولكنه لم يحتسب ركلة جزاء لصالح أوباما ولكن تم خداعه، وهذه الجولة من المباريات الإفريقية تم احتساب ركلات جزاء لم تكن تستحق أن يتم احتسابها".

 

واستطرد: "محمد عادل قدم مباراة مميزة في مباراة النجم الساحلي والترجي التونسي، ولكنه أخطأ في احتساب ركلة جزاء لفريق الترجي وغير صحيحة".

 

واختتم: "تصنيف بيريرا للحكام ظلم التحكيم بسبب عدم إدارتهم سوى مباريات الدوري المصري الممتاز فقط، وتم استغلاله بشكل خاطئ وابتعادهم عن الملاعب في القسم الثاني وغيره من المسابقات أثناء عقوبتهم وهو ما يبعدهم عن حساسية المباريات وبالتالي تزيد الأخطاء، وأفضل حكم مصري هم أمين عمر ومحمود البنا ومصطفى غربال هو الأفضل في إفريقيا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

عاد من الموت| ماذا حدث لـ طارق عبد العزيز بعد إنعاش قلبه وقبل وفاته؟!.. كواليس اللحظات الأخيرة

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

تعليق مثير من خالد الغندور على استمرار معتمد جمال مع الزمالك

ترشيحاتنا

صدمة.. نهال عنبر تكشف كواليس مكالمتها الأخيرة مع طارق عبد العزيز

«تعالى في مفاجأة».. عمرو عرفة يكشف الكلمات الأخيرة لـ طارق عبد العزيز

خبير تحكيمى : طاهر محمد لم يستحق إنذار أمام ميدياما والبنا وعمر الأفضل في مصر

مجدي عبد الغني يكشف مفأجاة في احتراف لاعب الأهلي

ميدو ينتقد كولر المدير الفني للنادي الأهلي بسبب السخرية

أمريكا: نشكر مصر على اتمام صفقة الأسرى.. ومستمرون في جهودنا لإقامة دولة فلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر كلماته «مش قادر أقف على رجلي».. سبب وفاة طارق عبد العزيز

طريقة عمل سلطة الباذنجان

سر خطبة أوربان الثاني التي أشعلت الحروب الصليبية.. تعرف عليها

فيديو جديد يرصد حجم الدمار في غزة.. شاهد

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ