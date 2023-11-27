برنامج "تعزيز المشاركة السياسية بمراكز الشباب" في مدن وقرى شمال سيناء

تواصل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، برنامج التثقيف السياسى "شارك.. الكلمة كلمتك" لتعزيز المشاركة السياسية للشباب بالقرى والمدن، تفعيلاً لنهج الدولة المصرية للمنظور الحقوقي ولملف تمكين الشباب، وتحقيقاً للرؤية التنموية لاستراتيجية "مصر 2030″.

ويأتي تنفيذ اللقاءات في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

المشاركة السياسية:

أكد إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، حضر البرنامج 150 مشاركا من أعضاء مراكز شباب الشيخ زويد، ولفت إلى أن البرنامج يعمل على تعزيز المشاركة السياسية الإيجابية لكافة المواطنين عامة، والشباب خاصة،

حاضر في اللقاء الدكتور احمد حسني ياقوت ، دكتور العلوم السياسية بجامعة قناة السويس مقدماً الدعوة للشباب أن يحافظوا على حقهم في الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكداً أن التحديات التي تشهدها مصر خاصة في ظل الأحداث الراهنة، تحتاج إلى وحدة الصف خلف القيادة السياسية.

يأتي البرنامج التثقيفي بإشراف، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية وفريق عمل الإدارة ومتابعة وتنفيذ إدارة الشيخ زويد.