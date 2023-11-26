تنفيذ أنشطة لتنمية مهارات وقدرات الطلاب بشمال سيناء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، تدريبات برنامج مشواري لتنمية مهارات وقدرات الطلاب بشمال سيناء، والذي يستمر حتى شهر ديسمبر المقبل، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء.

ويأتي ذلك في ظل التعاون المشترك والبروتوكول بين مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ،التربية والتعليم والمعاهد لتدريب الشباب على المهارات التي تساعدهم لدخول سوق العمل المهارات الشخصية مهارات التعامل مع الآخرين مهارات الإبداع والابتكار مهارات الجاهزية للعمل ".

برنامج مشواري

وأكد ايهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، إنه تم تنفيذ تدريبات برنامج مشواري بالمعهد المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش ، ومدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين ، بهدف تنمية مهارات وقدرات طلاب المدارس المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي.

يهدف البرنامج إلى تمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل لهم، كما يتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياة العملية وكذا تنمية المهارات الشخصية ،ومهارات التعامل مع الآخرين مهارات الإبداع والابتكار مهارات الجاهزية للعمل " والقيام بتنفيذ المشروعات، وتقديم المشورة المهنية اللازمة للنجاح في سوق العمل.

