أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات
مدبولي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
مدبولي: باكتمال غرفتي البرلمان يبدأ التعاون الفاعل بين الحكومة والنواب
موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين والقناة المجانية الناقلة
إصابة مستشار في تصادم سيارته بميكروباص أثناء توجهه للجنته الانتخابية بأسوان
توافد الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بأسوان.. شاهد
جوارديولا يعترف: محمد صلاح كان «كابوسا».. وأوقفته بـ4 لاعبين
مدرسة العقيد عامر عبدالمقصود الابتدائية المشاركة بالدقي.. الشباب يتصدر مشهد الانتخابات البرلمانية
شاهد.. إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب بمطروح
بعد تألقه في القمة.. أمير هشام يطرح سؤالا مثيرا للجماهير بشأن زيزو
وصول 57 ألف نازح من دارفور إلى الدبة شمال السودان
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

منتدى الخمسين يطلق أكبر تحالف أكاديمي لتمكين المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي

دينا عبدالفتاح
دينا عبدالفتاح
ولاء عبد الكريم

يعقد منتدى الخمسين يوم الأربعاء المقبل ، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء أكثر من 25 جامعة مصرية وأجنبية، بهدف صياغة رؤية متكاملة لتمكين الأجيال القادمة من مواكبة مستجدات العصر الرقمي، وتعزيز دور المرأة في قيادة التحولات المستقبلية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.

ويأتي الاجتماع ضمن استعدادات القمة التي ينظمها منتدى الخمسين بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برعاية رئاسة مجلس الوزراء، والمقرر انعقادها يومي 13 و14 ديسمبر المقبل بجامعة النيل الأهلية تحت شعار "STEM and Future Innovation Summit"، بحضور وزاري موسع وتمثيل إقليمي ودولي، إلى جانب كبرى مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وأكدت دينا عبدالفتاح، مؤسس ورئيس منتدى الخمسين، أن المنتدى يستهدف مشاركة أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة جامعيين في فعاليات القمة، بما يشمل النقاشات والجلسات الوزارية وورش العمل التفاعلية ومعرض الابتكار، إلى جانب "ملتقى توظيف المرأة والفتيات حديثي التخرج" الذي يربط بين الخريجات وسوق العمل ويتيح فرص تدريب في مختلف القطاعات.

ويتضمن الاجتماع مناقشة تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص لإعداد خريجين يمتلكون المهارات التقنية اللازمة لوظائف المستقبل، وتوسيع قاعدة مشاركة الجامعات في فعاليات القمة، بما يشمل تدشين حاضنات أعمال مشتركة لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة والخريجات في مجالات STEM.

وأشارت عبدالفتاح إلى أن القمة تهدف إلى صياغة رؤية مشتركة تجمع الجهات الحكومية والأكاديمية والشركات لتعزيز تمكين المرأة قيادياً ووظيفياً، وتوفير مساحة للتواصل بين الأجيال الشابة والسيدات ذوي الخبرة والنجاحات الملهمة لتبادل الخبرات وربط الخريجات بسوق العمل الفعلي.

ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن توقيع سلسلة اتفاقيات تعاون بين المنتدى والجامعات المشاركة، يتم الإعلان عنها خلال القمة، التي ستشهد جلسات نقاشية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، الطاقة المستدامة، التكنولوجيا الصحية والتعليم الابتكاري، إلى جانب ورش عمل تطبيقية لطلاب الجامعات، ومعرض للابتكار والتكنولوجيا، ومعرض للتوظيف والتمكين المهني بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.

