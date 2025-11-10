منتدى الخمسين يطلق أكبر تحالف أكاديمي لتمكين المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي

يعقد منتدى الخمسين يوم الأربعاء المقبل ، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء أكثر من 25 جامعة مصرية وأجنبية، بهدف صياغة رؤية متكاملة لتمكين الأجيال القادمة من مواكبة مستجدات العصر الرقمي، وتعزيز دور المرأة في قيادة التحولات المستقبلية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.

ويأتي الاجتماع ضمن استعدادات القمة التي ينظمها منتدى الخمسين بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برعاية رئاسة مجلس الوزراء، والمقرر انعقادها يومي 13 و14 ديسمبر المقبل بجامعة النيل الأهلية تحت شعار "STEM and Future Innovation Summit"، بحضور وزاري موسع وتمثيل إقليمي ودولي، إلى جانب كبرى مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وأكدت دينا عبدالفتاح، مؤسس ورئيس منتدى الخمسين، أن المنتدى يستهدف مشاركة أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة جامعيين في فعاليات القمة، بما يشمل النقاشات والجلسات الوزارية وورش العمل التفاعلية ومعرض الابتكار، إلى جانب "ملتقى توظيف المرأة والفتيات حديثي التخرج" الذي يربط بين الخريجات وسوق العمل ويتيح فرص تدريب في مختلف القطاعات.

ويتضمن الاجتماع مناقشة تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص لإعداد خريجين يمتلكون المهارات التقنية اللازمة لوظائف المستقبل، وتوسيع قاعدة مشاركة الجامعات في فعاليات القمة، بما يشمل تدشين حاضنات أعمال مشتركة لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة والخريجات في مجالات STEM.

وأشارت عبدالفتاح إلى أن القمة تهدف إلى صياغة رؤية مشتركة تجمع الجهات الحكومية والأكاديمية والشركات لتعزيز تمكين المرأة قيادياً ووظيفياً، وتوفير مساحة للتواصل بين الأجيال الشابة والسيدات ذوي الخبرة والنجاحات الملهمة لتبادل الخبرات وربط الخريجات بسوق العمل الفعلي.

ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن توقيع سلسلة اتفاقيات تعاون بين المنتدى والجامعات المشاركة، يتم الإعلان عنها خلال القمة، التي ستشهد جلسات نقاشية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، الطاقة المستدامة، التكنولوجيا الصحية والتعليم الابتكاري، إلى جانب ورش عمل تطبيقية لطلاب الجامعات، ومعرض للابتكار والتكنولوجيا، ومعرض للتوظيف والتمكين المهني بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.