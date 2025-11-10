شعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال تواصل جهودها لمناقشة مقترحات قانون العمل الجديد

واصلت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية جهودها لتطوير قطاعها من خلال مناقشة أهم الموضوعات التي تهُم مُنتسبيها من الجمعية العمومية لها.

وعقد مجلس إدارة الشُعبة اجتماعًا برئاسة وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة في حضور حمدي عبد المنعم مستشار الأمين العام للغرفة ، وذلك لاستكمال مناقشاته حول قانون العمل الجديد ، واستمرار تلقي مقترحات أعضاء الشُعبة حول أهم البنود التي يجب إعادة النظر بها من وجهة نظرهم تحت مظلة الغرفة وطبقًا لخطتها التطويرية وبما يتماشى مع الخطة التنموية العامة للدولة ورؤيتها 2030.

وأكّد وائل البسيوني أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا للاجتماعات السابقة من أجل وضع ورقة عمل تفصيلية تتضمن أهم البنود التي يجب إعادة النظر بها من وجهة نظر أصحاب الشركات في هذا القطاع ، ولذلك هناك حرص كبير على مُناقشة كافة المقترحات وتنقيتها للخروج بورقة العمل الأساسية التي سيتم رفعها إلى أيمن العشري رئيس الغرفة لمخاطبة الجهات المعنية.



وأشار "البسيوني" إلى أن المناقشات تُراعي كافة الآراء ووجهات النظر للشركات العاملة في هذا القطاع بما يحقق الصالح العام وتوجهات الدولة التنموية ، مُتابعًا: الشُعبة ستبحث كافة وجهات النظر والآراء والمقترحات لخدمة جمعيتها العمومية في ظل أنها المتحدث الرسمي باسم قطاعها وتحرص على تحديد ومعرفة مشاكله التي تستهدف التطوير والتنمية .

ووجّه "البسيوني" الشكر لكل من يساهم في تطوير وتنمية هذا القطاع ذات طبيعة العمل الخاص في ظل ما يشهده من تطور كبير على الصعيدين المحلي والعالمي والذي يتطلب مواكبته ، وهو ما تسعى إلى تحقيقه الشُعبة من خلال اطلاعها على آخر المستجدات.