أول تعليق من ميدو على فوز الزمالك أمام أبو سليم ويخاطب كاف

علق أحمد حسام ميدو على فوز الزمالك ضد أبو سليم الليبي بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك حقق هدفه من مواجهة أبو سليم وحصد الثلاث نقاط"

واختتم: "على الاتحاد الأفريقي، أن يعدل مواعيد المباريات ويراعي ظروف كل بلد كيف لمواجهة بين الزمالك وابو سليم في مصر ان تقام يوم الأحد في السادسة مساء"

نجح فريق الزمالك في حصد أول ثلاث نقاط في بطولة الكونفدرالية بعد تغلبه على فريق أبو سليم بهدف دون رد أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة 72.

شهدت أحداث المباراة ، استحواذا كاملا من جانب الأبيض على مجريات اللقاء دون تهديد واضح لمرمى أبو سليم.

وكاد فريق أبو سليم أن يعادل النتيجة في اللحظات الأخيرة حيث تلقى مهاجم الفريق معتصم كرة عرضية سددها مباشرة نحو المرمى ولكن اصطدمت بالعارضة.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 3 نقاط، بينما بقى أبوسليم، بدون رصيد من النقاط.