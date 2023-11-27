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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقد (100) أسبوع دعوى ثقافي بالمساجد الكبرى في مدن سيناء

لقاءات توعوية في
لقاءات توعوية في المساجد

 

نفذت مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء،  (100) أسبوع دعوى ثقافي فى المساجد الكبرى عقب صلاة العشاء ، بجميع إدارات الأوقاف الفرعية ، غطت مراكز محافظة شمال سيناء  تحت عنوان: (بِنَاءُ الْوَعْيِ وَأَثَرُهُ فِي مُوَاجَهَةِ التَّحَدِّيَّاتِ).، تحت رعاية فضيلة الشيخ د. محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، ضمن مشاركتها فى مسابقة أفضل أداء دعوى للمديريات الإقليمية التابعة لوزارة الاوقاف .

 

ذهاب الوعي:

وقد  دار حديث  العلماء حول العناصر التالية: 
الوعي من أعظم النعم. ، معنى الوعي وكيفية تحصيله.، أضرار ذهاب الوعي.، حاجة المجتمعات الماسَّة لتنمية الوعي. ،بالوحي والوعي تكمل العقول.
 

حيث يتكفل  كل أسبوع ثقافي اثنان من العلماء أئمة المساجد المتميزين المشاركون فى النشاط ، تحت إشراف  قيادات الدعوة والمتابعة والتفتيش بالمديرية والإدارات الفرعية، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
 

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