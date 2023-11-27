عقد (100) أسبوع دعوى ثقافي بالمساجد الكبرى في مدن سيناء

نفذت مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء، (100) أسبوع دعوى ثقافي فى المساجد الكبرى عقب صلاة العشاء ، بجميع إدارات الأوقاف الفرعية ، غطت مراكز محافظة شمال سيناء تحت عنوان: (بِنَاءُ الْوَعْيِ وَأَثَرُهُ فِي مُوَاجَهَةِ التَّحَدِّيَّاتِ).، تحت رعاية فضيلة الشيخ د. محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، ضمن مشاركتها فى مسابقة أفضل أداء دعوى للمديريات الإقليمية التابعة لوزارة الاوقاف .

ذهاب الوعي:

وقد دار حديث العلماء حول العناصر التالية:

الوعي من أعظم النعم. ، معنى الوعي وكيفية تحصيله.، أضرار ذهاب الوعي.، حاجة المجتمعات الماسَّة لتنمية الوعي. ،بالوحي والوعي تكمل العقول.



حيث يتكفل كل أسبوع ثقافي اثنان من العلماء أئمة المساجد المتميزين المشاركون فى النشاط ، تحت إشراف قيادات الدعوة والمتابعة والتفتيش بالمديرية والإدارات الفرعية، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

