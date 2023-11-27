طريقة عمل البوفتيك مثل المطاعم

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،طريقة عمل البفتيك..
المقادير
- شرائح اللحم رفيعة
- ماء بصل
- لبن رائب
- ملح و فلفل أسود ، بهارات
- خل
- تتبيلة البقسماط والدقيق
- بيض
الطريقة
- ندق شرايح اللحمة كويس ونجهزها فى التتبيلة مايه البصل و اللبن الرائب و الملح و الفلفل و التوابل و الخل و البيض فى علبة محكمة الغلق
- فى طبق مسطح وضعى فيه الدقيق والبقسماط، وضعى فيه شرائح البفتيك
- و نحط شرائح البفتيك إلى تتبيلة البصل مرة آخرى و بعدها قومى بوضع شرائح البفتيك فى تتبيلة البقسماط مرة آخرى، واضغطى عليها جيدًا.
- نسخن الزيت كويس و نحمر شرائح البفيتك، و صفيها من الزيت جيدًا باستخدام ورق مناديل المطبخ.
- ممكن يتقدم مع المكرونة أو البطاطس المحمرة والسلطة أو الأرز الأبيض و بألف هنا