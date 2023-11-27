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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البوفتيك مثل المطاعم

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،طريقة عمل البفتيك..
 

 المقادير 

- شرائح اللحم رفيعة 
- ماء بصل
- لبن رائب
- ملح و فلفل أسود ، بهارات 
- خل
- تتبيلة البقسماط والدقيق
- بيض

 

 الطريقة 

- ندق شرايح اللحمة كويس ونجهزها فى التتبيلة مايه البصل و اللبن الرائب و الملح و الفلفل و التوابل و الخل و البيض فى علبة محكمة الغلق 

- فى طبق مسطح وضعى فيه الدقيق والبقسماط، وضعى فيه شرائح البفتيك 

- و نحط شرائح البفتيك إلى تتبيلة البصل مرة آخرى و بعدها قومى بوضع شرائح البفتيك فى تتبيلة البقسماط مرة آخرى، واضغطى عليها جيدًا.

- نسخن الزيت كويس و نحمر شرائح البفيتك، و صفيها من الزيت جيدًا باستخدام ورق مناديل المطبخ.

- ممكن يتقدم مع المكرونة أو البطاطس المحمرة والسلطة أو الأرز الأبيض و بألف هنا 

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طريقة عمل البوفتيك مثل المطاعم

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